Christian Bale: 6 grandes performances à ne pas manquer

Malgré sa renommée d’acteur «difficile à gérer», il ne fait aucun doute que le talent de Balle chrétienne Cela l’a positionné comme l’un des acteurs les plus importants de l’industrie cinématographique.

Que vous jouiez un super-héros dans le blockbuster d’été ou que vous vous plongiez dans un personnage indie sombre, Balle a une façon d’agir qui l’oblige à s’immerger dans son personnage au point de transformer sa propre image corporelle si le film le demande, présentant de grands changements d’image entre chaque projet. Voici quelques-unes de ses meilleures performances.

1.- Empire du Soleil (1987)

Film dans lequel Bale a fait ses débuts sur grand écran sous la direction de Steven Spielberg dans un drame sur la seconde guerre mondiale à laquelle ils participent Joe Pantoliano, Miranda Richardson Oui John Malkovich.

Bale joue James Graham, un enfant dont la vie de privilège est détruite lorsque l’armée japonaise envahit la ville de Shanghai en 1941. Être séparé de sa famille, James Il doit apprendre les difficultés de la vie et se battre pour sa survie lorsqu’il est envoyé dans un camp de prisonniers de guerre.

2.- Le Machiniste (2004)

Thriller psychologique dans lequel Balle Il incarne un ouvrier d’usine qui souffre d’insomnie depuis un an, ce qui lui a causé de graves problèmes physiques et émotionnels. L’histoire gère un ordre chronologique modifié dans lequel le spectateur doit se débrouiller seul au fur et à mesure de sa progression.

Les fans de l’acteur et les critiques spécialisés soulignent ce film comme l’une de ses transformations les plus extrêmes à ce jour, pesant pas moins de 49 kilos, soulevant d’énormes inquiétudes de la part de l’équipe du film.

3.- Le combattant (2010)

Chaque nouveau projet de David O. Russell Il est devenu synonyme de succès assuré grâce au casting incroyable qu’il rassemble. Ce film particulier serait chargé d’attribuer Balle son Oscar du « Meilleur acteur dans un second rôle ».

Balle Incarnez un ancien boxeur toxicomane qui a éliminé de sa vie toute perception d’espoir pour l’avenir qu’il lui reste, se positionnant comme le personnage le mieux construit de cette histoire sur la volonté et la recherche de la rédemption.

4.- Le chevalier noir (2008)

La croissance de l’industrie derrière le cinéma de super-héros est due à deux catalyseurs importants: le premier étant la livraison de Hombre de Hierro et ceci, la suite de « Batman commence». Les fans de DC Comics sur le style hyper-réaliste qui Christopher Nolan a décidé de décerner à sa trilogie le chevalier de Gotham City, mais il ne fait aucun doute que cet épisode est toujours l’un des meilleurs films de la décennie.

C’était le rôle qu’il a présenté Balle au grand public et façonné d’une certaine manière la perception moderne de Bruce Wayne, l’un des personnages de bandes dessinées les plus complexes du marché. Une performance exceptionnelle complétée par le travail du défunt Heath Ledger.

5.- Le Prestige (2006)

La deuxième collaboration entre Balle Oui Nolan Il est distingué par les fans du réalisateur comme son chef-d’œuvre incontesté. L’histoire suit la rivalité de deux sorciers talentueux au début du 20e siècle qui cherchent les moyens de détruire leur adversaire à tout prix.

Bale prend le rôle de Alfred Borden, dont l’énorme secret lui permet de réaliser « The Transported Man », un truc qui Angiers, interpreté par Hugh Jackman, vous voulez résoudre au bord de la folie. Vous pouvez en savoir plus sur cette bande dans notre note sur le sujet.

6.- American Psycho (2000)

Quiconque s’intéresse à la carrière de Balle, Tôt ou tard, il a dû traverser l’un des thrillers les plus étranges, insensés et divertissants auxquels l’acteur ait jamais participé. L’adaptation du roman par Bret Easton Ellis est un portrait sombre dans l’esprit d’un mégalomane dérangé de Wall Street.

Au milieu d’une décennie aussi folle que les années 80, Patrick Bateman C’est un homme séduisant et riche dans la banque d’investissement qui possède tout ce qu’un homme de son genre pourrait souhaiter: des drogues récréatives, des femmes et une collection musicale enviable.

Mais Patrick Il n’est pas comme tous ceux qui recherchent un amusement irresponsable. Sous sa forme il garde un monstre irrépressible qui, pendant son temps libre, s’échappe pour libérer ses désirs les plus profonds et les plus sombres.