Chrisley connaît la meilleure saison 8: Breakout Hit conserve ses bonnes notes.

Chrisley Knows Best est une émission de télé-réalité diffusée sur le réseau américain aux États-Unis. Il tourne autour de la vie de Todd Chrisley, un magnat de l’immobilier de Géorgie, et de ses parents prospères.

Les Chrisley sont un énorme succès en Amérique! Depuis sa première le 9 juillet, la célèbre série familiale non scénarisée CHRISLEY KNOWS BEST a attiré en moyenne 2,27 millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes, soit une augmentation de plus de 4% par rapport à la saison 7.

En outre, l’épisode le plus récent de la série, «Everlasting Todd», diffusé le jeudi 20 août, a été la diffusion télévisée la mieux notée de la série en plus d’un an.

L’émission de Todd Chrisley, dirigée par le patriarche au franc-parler Todd Chrisley, est toujours le programme original n ° 1 de USA Network en P18-49 depuis le début de l’année, ainsi que n ° 1 pour le numérique aux États-Unis à travers des indicateurs clés. Todd et toute sa famille surclassent la concurrence cette saison, surpassant A&E de 19%, WE de 32% et HGTV de 70% les jeudis à 21 h HE / PT.

Le jeune fils de Todd, Grayson, agit d’une manière qui défie vraiment sa mère Julie Chrisley dans le dernier épisode de l’émission, «Parlons sexe, Grayson», diffusé ce soir, jeudi 27 août, à 21 h HE / PT sur le ETATS-UNIS. Nanny Faye, le personnage toujours intrigant et délicieusement adorable, est pris dans un schéma pyramidal.

La série a reçu le prix NATPE’s Reality Breakthrough du meilleur docusoap de 2015 à 2017 également nominé pour la «Meilleure série de réalité non structurée» aux 22nd Critics ‘Choice Awards en 2016, mais a perdu contre Anthony Bourdain:

Quel est le sujet de Chrisley sait le mieux?

‘Chrisley Knows Best’ raconte la vie quotidienne et les anecdotes de la famille Chrisley, leur mystère et leur dynamique relationnelle compliquée, leurs singeries décalées et, finalement, une célébration de leur façon étrange et décalée d’être eux-mêmes (l’exemple le plus notable étant celui de Chase: « devenir riche rapide »avec son ami Parker).

Le groupe, en revanche, semble vivre la vie la plus idyllique du sud, avec tout le luxe que l’argent peut acheter.

À propos du réseau USA:

Depuis 14 ans, USA Network est l’un des principaux réseaux de divertissement par câble, avec certains des actifs télévisuels les plus convaincants du secteur.

La liste diversifiée des États-Unis comprend des drames primés emblématiques, des comédies familiales non filtrées, une programmation hebdomadaire en direct et non scénarisée de la WWE et un portefeuille de séries et de films acquis très recherchés, au service d’une large base de fans enthousiastes.

NBCUniversal, l’un des plus grands conglomérats de médias et de divertissement au monde, possède les États-Unis. NBCUniversal est une filiale de Comcast Corporation.

