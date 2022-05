Chris Pratt révèle le surnom de grand-mère que la famille a donné à Maria Shriver

La fille d’un an de Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger Pratt, Lyla, n’aime pas seulement appeler sa grand-mère Maria Shriver « Maman ».

Lors d’une apparition mardi sur AUJOURD’HUI avec Hoda & Jenna, Pratt a parlé de la paternité et a déclaré que lui, Schwarzenegger Pratt et Lyla aiment tous appeler Shriver « Mama G. »

« Tout d’abord, elle est comme une sainte vivante. Je le crois vraiment », a-t-il déclaré à propos de la mère de Schwarzenegger Pratt. « Elle est fantastique. Elle est tellement engagée, attentionnée et attentionnée et sa maison est comme … une sorte de retraite accueillante. Vous vous détendez juste quand vous y allez. C’est vraiment agréable.

« Elle est super chouchoute. On l’appelle ‘Mama G.’ Et Lyla s’illumine tellement quand on parle d’aller chez « Mama G » », a-t-il poursuivi.

Ce surnom est similaire à un autre que Lyla a utilisé pour désigner Shriver : « Maman ».

« Lyla, quand je rentre dans une pièce, elle me dit ‘Maman ! Maman! ‘ » Se souvient Shriver en mars sur AUJOURD’HUI avec Hoda & Jenna. « Je ne sais pas pourquoi elle m’appelle ‘Maman’. Mais Katherine n’arrête pas de dire : « Non, G. »

Pratt a noté mardi que la maison de Shriver est « la seule chose » qui rend Lyla « la plus excitée ». Cependant, elle n’est pas seule car « tous les enfants » adorent visiter la maison du contributeur AUJOURD’HUI.

« Cela ne fait probablement pas de mal qu’il y ait des bols géants de bonbons partout », a-t-il plaisanté.

En 2019, Pratt et Schwarzenegger Pratt se sont mariés. Ils ont ensuite accueilli Lyla, qui est la seule petite-fille de Shriver, en 2020, et ils attendent actuellement un autre bébé. Pratt est également père de son fils de 9 ans, Jack, qu’il partage avec son ex-femme, Anna Faris.

Tout en évoquant son histoire d’amour avec Schwarzenegger Pratt, la star de « Jurassic World Dominion » a confié qu’il était « un peu » nerveux à l’idée de rencontrer sa future belle-mère pour la première fois.

« Je pense que quiconque est amoureux et rencontre les parents de quelqu’un pour la première fois veut laisser une bonne impression », a-t-il déclaré. « J’étais un peu nerveux. Mais elle m’a mis à l’aise et vous savez comment elle est. Elle m’a passé cinq minutes sur la braise, puis c’était bon. »

Schwarzenegger Pratt apprécie tout ce que sa mère fait pour sa famille. En mai 2021, elle a écrit un bel essai pour la fête des mères sur sa mère dans le bulletin d’information de Shriver’s Sunday Paper. Dans l’essai, elle a expliqué à quel point c’était formidable de voir Shriver devenir grand-mère.

« Embarquer dans ce nouveau chapitre de la maternité a permis un nouvel épanouissement d’une partie de ma relation avec ma propre mère », a déclaré Schwarzenegger Pratt. « Elle a été la première personne à rencontrer notre fille et ce fut un moment que je n’oublierai jamais.

« La voir entrer dans le rôle de grand-mère a été l’une des plus grandes joies de ma vie – et laissez-moi vous dire qu’elle est tout aussi parfaite, enjouée et amusante à être une grand-mère que vous pouvez l’imaginer », a-t-elle ajouté.