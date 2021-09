Chris Pratt joue dans le film d’animation Super Mario Bros. de Nintendo

Nintendo et Illumination ont annoncé que le Super Mario Bros. Le film d’animation sortira sur grand écran juste à temps pour Noël l’année prochaine. Mieux encore, la distribution des voix a également été révélée et comprend des noms surprenants, tels que Chris Pratt et Charlie Day dans le rôle de Mario et Luigi. Une nouvelle affiche révélant un bloc de point d’interrogation familier révèle également que le film arrivera juste à temps pour Noël avec une sortie pour la saison des vacances 2022.

Le film d’animation Super Mario Bros. sortira en salles en Amérique du Nord le 21/12/22 ! Découvrez la distribution des voix du prochain film ci-dessous 👇 pic.twitter.com/Xj31P6hk6y – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 23 septembre 2021

Une liste complète des acteurs a été révélée, et c’est un groupe de noms très impressionnant. Ceci comprend Chris Pratt (gardiens de la Galaxie) comme Mario, Anya Taylor-Joy (Le Gambit de la Reine) comme Pêche, Jour de Charlie (Il fait toujours beau à Philadelphie), Jack Black (Jumanji franchise) comme Bowser, Keegan-Michael Key (Clé et Peel) comme crapaud, Seth Rogen (Ananas Express) comme Donkey Kong, Fred Armisen (Portlandia) comme Cranky Kong, Kevin Michael Richardson (Titans adolescents) comme Kamek, et Sebastian Maniscalco (L’Irlandais) en tant que contremaître Spike.

Dans les jeux vidéo, le personnage de Mario a longtemps été exprimé par le doubleur Charles Martinet. Nintendo a confirmé que le super Mario Bros. le film d’animation mettra en vedette des « camées surprises » de Martinet, bien que ce que cela signifie exactement ne soit pas clarifié. Il ne jouera pas nécessairement le rôle de Mario avec Chris Pratt prenant le chapeau rouge, mais cela devrait aider les fans de longue date de Nintendo à savoir que la voix de Martinet fera partie du film d’une manière ou d’une autre.

Peut-être tristement, super Mario Bros. a déjà été adapté en long métrage. En 1993, Bob Hoskins et John Leguizamo ont joué les frères dans une aventure en direct, bien qu’elle soit beaucoup plus sombre que la série de jeux vidéo lumineuse et colorée. Il a été largement critiqué, en partie à cause du peu de points communs qu’il avait avec son matériel source, mais il a développé un peu d’adeptes au cours des années suivantes. Les fans ont depuis restauré une coupe étendue de cet original super Mario Bros. film qui est sorti en ligne.

Parce que d’abord Mario film était une bombe totale à l’époque, Nintend a été beaucoup plus prudent lorsqu’il s’agissait de laisser Hollywood s’attaquer à leurs propriétés intellectuelles. C’est pourquoi il n’y a pas eu de super Mario Bros. film depuis, et la même chose peut être dite pour LA légende de Zelda et d’autres titres Nintendo populaires. L’entreprise sera un peu plus active cette fois avec Super mario le créateur Shigeru Miyamoto produit et sert « à l’avant et au centre » du projet aux côtés du PDG d’Illumination, Chris Meledandri.

« C’est une tâche ambitieuse », a précédemment déclaré Meledandri à propos de ramener Mario et ses amis sur grand écran, selon Variety. « Le défi consiste à prendre des choses si minces dans leur forme originale et à trouver une profondeur qui ne compromet pas ce que des générations de fans aiment chez Mario, mais qui semble également organique à l’iconographie et peut prendre en charge une structure en trois actes. »

super Mario Bros. sortira dans les cinémas nord-américains le 21 décembre 2022. Avec une date au tableau et la distribution complète révélée, espérons qu’un aperçu du film sera révélé dans un proche avenir.

Sujets : Super Mario Bros., Film d’animation Super Mario Bros., Nintendo