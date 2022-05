Chris Pratt est un Navy SEAL avec des problèmes de mémoire dans le dernier aperçu de la liste des terminaux d’Amazon

Plusieurs images récemment publiées offrent notre dernier regard sur Dominion du monde jurassique et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 star Chris Pratt dans la prochaine série d’Amazon Prime Video, La liste des terminaux. L’image fait partie de l’aperçu de l’été 2022 d’EW, avec La liste des terminaux mettant en vedette Pratt en tant que Navy SEAL qui ne peut pas faire confiance à sa mémoire.

D’après le roman du même nom de Jack Carr, La liste des terminaux suit James Reece (Chris Pratt). Après que tout son peloton de Navy SEALs soit tombé dans une embuscade lors d’une mission secrète, Reece rentre chez lui dans sa famille avec des souvenirs contradictoires de l’événement et des questions sur sa culpabilité. Alors que de nouvelles preuves apparaissent, Reece découvre que des forces obscures travaillent contre lui, mettant en danger non seulement sa vie mais celle de ceux qu’il aime.

Ces premières images de La liste des terminaux offrent plusieurs regards sur Pratt en tant que personnage central, montrant l’acteur et le héros d’action à la fois dans son uniforme Navy SEAL et plus tard à l’hôpital, où il tente vraisemblablement de découvrir ce qui se passe exactement dans sa tête.

Les images nous donnent également un bon aperçu de certains des acteurs de soutien, notamment Taylor Kitsch dans le rôle de Ben Edwards et Constance Wu dans le rôle de Katie Buranek. Le reste du casting de The Terminal List est composé de Jeanne Tripplehorn dans le rôle de Lorraine Hartley, Riley Keough dans le rôle de Lauren Reece, Patrick Schwarzenegger dans le rôle de Donny Mitchell et Jai Courtney dans le rôle de Steven Horn.

La liste des terminaux est un projet que l’acteur Chris Pratt et le réalisateur Antoine Fuqua, qui est surtout connu pour les goûts de Journée de formation, The Magnificent Sevenet L’égaliseur franchise, voulaient apporter aux écrans depuis un certain temps. À un moment donné, les deux cherchaient à obtenir les droits du roman, Fuqua expliquant: « Chris m’appelle et il dit: » Hé, Terminal List « . Je suis comme, ‘Ouais, j’essaie de l’obtenir.’ Il dit: ‘Eh bien, pourquoi est-ce que je ne comprends pas et ensuite on le fait juste ensemble?’ J’étais comme, ‘Allons-y!’ Ça n’aurait pas pu mieux convenir. »





Antoine Fuqua espère créer une franchise avec La liste des terminaux





Fuqua a également offert un aperçu de l’histoire et des types de drames auxquels le Navy SEAL de Chris Pratt sera confronté. « C’est un thriller d’action psychologique qui vous laisse deviner si oui ou non une personne fait face à la réalité », dit Fuqua. « Il doit non seulement naviguer à travers la conspiration de ce qui lui arrive dans la vie réelle, mais aussi ce qui se passe dans son esprit. »

L’égaliseur Le réalisateur espère également créer une franchise à l’arrière de The Terminal List, le cinéaste espérant adapter d’autres romans de Jack Carr. Depuis la sortie de The Terminal List, l’auteur a écrit plusieurs autres livres basés sur le même monde, ce qui devrait donner à Fuqua beaucoup de travail. « Moi et Chris, nous avons toujours vu cela comme un grand film », a-t-il expliqué. « En fait, si j’avais eu le temps, j’aurais fait chaque épisode avec Chris comme un grand film. Donc ce serait amusant de continuer continuez l’histoire. »

La liste des terminaux est prévu pour la première sur Prime Video le 1er juillet.





Chris Pratt souffre d’une chaleur de 105 degrés lors du premier aperçu de la liste des terminaux

