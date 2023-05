Chris Pratt commente l’histoire avec la première bombe F du MCU dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3

De la Martinière Jeunesse Livre Le football raconté aux enfants - Blanc

Nouvelle édition mise à jour et enrichie de plus de 20 photographies. Comment raconter le football aux enfants ? Grâce aux nombreuses photos, toutes plus spectaculaires les unes que les autres, et aux textes écrits à la première personne, le lecteur se trouve projeté dans l'action du gardien de but, dans celle d'un arrière latéral taclant un adversaire, ou encore d'un attaquant réussissant une reprise de volée... Dans ce livre : - Une description précise de gestes techniques : tacle, plongeon du gardien, reprise de volée, petit pont...). - Des conseils aux joueurs sur l'attitude à adopter pour devenir un grand footballeur : fair-play, patience avant d'être nommé au poste souhaité... - Des hommages à de grands joueurs. Benoît Nacci, ancien joueur et entraîneur sportif, raconte la passion du foot. Les plus jeunes rêveront de futurs exploits et les plus âgés revivront leurs émotions d'hier !