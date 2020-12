Chris Pine Cast dans le film Donjons et Dragons

La prochaine tentative d’amener Donjons et dragons au grand écran fait un grand pas en avant puisque Chris Pine a été officiellement choisi dans le film.

On dirait la longue gestation Donjons et dragons le film se prépare enfin à faire quelque chose. Jonathan Goldstein et John Francis Daley ont été amenés l’année dernière par Hasbro / eOne et Paramount pour diriger la prochaine version du RPG populaire sur grand écran et maintenant ils préparent les choses à filmer au début de l’année prochaine.

Cela signifie qu’ils ont commencé le casting! Deadline a révélé que Chris Pine avait été officiellement inscrit pour jouer dans le film. Aucun détail sur ce que le rôle impliquera (ni les détails généraux de l’intrigue du film lui-même), mais faire venir Pine montre clairement qu’ils espèrent faire décoller cette franchise.

Aucune date de sortie n’a été fixée pour le film, mais avec le tournage qui aura lieu dans les prochains mois, je suppose que nous le verrons en 2022 environ.