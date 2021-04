Chris Noth a révélé ses scènes préférées de «  Sex and the City  » – et elles pourraient vous surprendre

La relation de Carrie et Big sur « Sex and the City » a peut-être été pleine de drame – mais Chris Noth, qui a joué M. Big, chérit les moments les plus loufoques de l’émission qu’il a filmés avec Sarah Jessica Parker.

« Mon préféré était quand elle a pété au lit », a déclaré Noth, 66 ans, lors d’une récente apparition sur « The Kelly Clarkson Show ».

Il a également révélé qu’il s’était porté volontaire pour créer l’effet sonore crucial pour la scène, qui apparaît dans l’épisode «La sécheresse» de la première saison.

«(Carrie) a essayé de mettre sa tête sous les couvertures, et c’était comme: ‘Non, n’y va pas, c’est là que se trouve le problème’», se souvient Noth. Youtube

«J’ai insisté pour faire le son pour bien faire les choses parce que je suis un expert en pets», a-t-il déclaré.

«Tu es toujours un garçon, j’adore ça», rit Clarkson.

«C'était une bonne idée parce qu'ensuite, elle a essayé de mettre sa tête sous les couvertures, et c'était comme: 'Non, n'y va pas, c'est là que se trouve le problème'», a poursuivi Noth.

Plus tard dans l’épisode, son personnage a surpris Carrie avec un coussin whoopee.

«Elle était en train de chercher un verre de vin et je l’ai posé sur sa chaise», dit-il.

Noth a également de bons souvenirs de la finale de la saison trois, quand lui et Parker ont fait une chute dans un lac.

Ils sont tombés ensemble dans l’étang de Central Park lors de la finale de la saison trois. Youtube

«J’ai aussi aimé tomber dans l’étang avec elle à Central Park», a-t-il déclaré. «C’était une photo en une seule prise, nous avions une prise pour la faire, et j’adore cette photo.»

Au cours de la série, Noth a joué l’intérêt amoureux de Carrie, qui est finalement devenu son mari dans les deux films suivants «Sex and the City». Cependant, il n’a pas été confirmé s’il reprendra son rôle de M. Big pour le prochain réveil sur HBO, «And Just Like That».

Un rapport de février de Page Six a déclaré que Noth n’apparaîtrait pas dans la nouvelle série de 10 épisodes. Mais Noth a depuis laissé tomber quelques indices selon lesquels tout espoir ne sera peut-être pas perdu pour les fans qui souhaitent revoir M. Big.

Quand on lui a écrit sur Instagram en disant qu’ils avaient le cœur brisé qu’il ne reviendrait pas pour le redémarrage, Noth a répondu directement dans les commentaires: «Tout change – y compris les annonces dans les haillons.»

Il a laissé un autre indice dans le même post Instagram, répondant à un autre fan également dévasté par les informations selon lesquelles il ne reviendrait pas.

«Eh bien, si la page six le dit… ça doit être vrai», écrivit-il au fan avec un emoji clignotant.

Dans sa récente interview sur «The Kelly Clarkson Show», Noth a déclaré qu’il se retournait avec tendresse sur son passage dans l’émission à succès.

« Il y a tellement de bons moments dans la série de comédie, et c’était juste une explosion de le faire », a-t-il déclaré.

