Chris Martin veut emmener la musique de Coldplay sur la lune

La sortie du nouveau clip vidéo « Higher Power » et son thème interstellaire aurait fortement inspiré Chris Martin, leader et chanteur du groupe Coldplay, puisque le musicien a désormais exprimé ses ambitions pour pel et le reste du groupe de réaliser ce qu’il n’y a pas. groupe a pu dans toute l’histoire de la musique : donner un concert depuis la lune.

Une entreprise qui ne semble pas tout à fait impossible, sauf que Martin lui-même reconnaît que le vide dans l’espace, qui empêche la propagation du son, pourrait être un revers majeur si Coldplay essayait d' »aller courageusement là où aucun groupe n’est allé auparavant ».

Chris Martin a partagé son curieux objectif futur dans une récente conférence sur « The Zach Sang Show » : « Peu de gens l’ont fait, c’est vrai. Mais n’y a-t-il pas un problème si vous touchez la lune que personne ne pourrait vraiment entendre ? Je suis confus au sujet de l’ambiance », a commenté le musicien.

Nous allons essayer n’importe quoi deux fois. Le ridicule ne me dérange pas, puisque je ne dis que ce qui me semble vrai. C’est ce que nous devons tous faire.

Bien qu’il ne traite pas directement avec la lune, Coldplay présenterait un grand intérêt pour l’atmosphère de science-fiction grâce à « Higher Power », leur plus récent single, qui présentait le groupe dans un nouveau clip vidéo dans un nouvel environnement entouré de vie extraterrestre.

Réalisé par Dave Meyers, qui a collaboré avec des artistes tels que Taylor Swift et Billie Eilish, Chris Martin et sa compagnie ont été présentés dans un voyage stellaire vers la « planète colorée de la camelote » appelée Kaotica, dont le langage est similaire à l’art avec lequel le groupe a fait la promotion de ce nouveau single dans les semaines qui ont précédé sa sortie.

« Higher Power » a été introduit pour la première fois au milieu du mois dernier et compte actuellement environ 75 millions d’actions en ligne dans le monde. Des rapports récents indiquent que Coldplay travaille sur un nouvel album studio, qui serait intitulé « Music Of The Spheres ».