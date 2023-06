Chris Hemsworth pense que Thor: Love & Thunder est devenu bien « trop ​​idiot »

Le quatrième Thor sortie, Thor : Amour et tonnerreest devenu bien «trop idiot», selon la star de Marvel Chris Hemsworth. S’adressant à GQ, Hemsworth, qui a joué Thor tout au long du MCU, explique pourquoi il pense Thor : Amour et tonnerre n’a pas reçu le même succès critique que la sortie précédente, Thor : Ragnarok. Découvrez ci-dessous ce que l’acteur avait à dire…





«Je pense que nous nous sommes juste trop amusés. C’est juste devenu trop bête. C’est toujours difficile d’être au centre de tout ça et d’avoir une vraie perspective… J’adore le processus, c’est toujours un tour. Mais vous ne savez tout simplement pas comment les gens vont réagir.

Sorti l’année dernière, Thor : Amour et tonnerre trouve Thor en quête de paix intérieure. Mais sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr le dieu boucher, qui cherche l’extinction des dieux. Pour lutter contre la menace, Thor demande l’aide du roi Valkyrie, de Korg et de l’ex-petite amie Jane Foster, alias The Mighty Thor. Ensemble, ils se lancent dans une aventure cosmique déchirante pour découvrir le mystère de la vengeance du Dieu Boucher et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

La suite a vu Hemsworth retrouver l’écrivain et réalisateur Taika Waititi, le couple poursuivant sa vision plus comique du super-héros. Malheureusement, où Thor : Ragnarok semblait rafraîchissant car il se penchait sur les sensibilités comiques de Waititi et Hemsworth, Thor : Amour et tonnerre est rapidement devenu une sortie MCU beaucoup plus controversée. La suite est désormais l’une des tranches les moins bien notées de la franchise Marvel.





Chris Hemsworth & Thor : L’amour et le tonnerre face aux critiques des enfants de 8 ans

Et ce ne sont pas seulement les critiques adultes qui ont fait connaître à Hemsworth les problèmes avec Thor : Amour et tonnerre. Les amis des enfants de l’acteur lui ont également tout expliqué sur les problèmes.

« C’est une bande d’enfants de huit ans qui critiquent mon film. « Nous avons pensé que celui-ci avait trop d’humour, l’action était cool mais les effets visuels n’étaient pas aussi bons. » Je grince des dents et j’en ris également.

Hemsworth a clairement appris les leçons difficiles enseignées par la réponse à Thor : Amour et tonnerre, l’acteur ayant récemment déclaré qu’il ne reviendrait en tant que Thor que si le personnage subissait des changements majeurs. « Je n’en ai aucune idée. Je l’ai déjà dit, tout dépend du type d’histoire. Il faut que ce soit quelque chose d’unique », a déclaré le Thor star a expliqué. « Ce que je ne veux pas, c’est faire la même chose avec le personnage jusqu’à la fin, jusqu’à ce qu’il y ait un sentiment d’épuisement dans le public. Mais s’il y a de l’excitation pour cela, je suis toujours prêt à revenir. S’il y a une nouvelle histoire, ce doit être quelque chose de très spécial. Je suis sûr qu’il y a quelque chose d’excitant à dire, alors nous devrons attendre et voir. Il faut attendre pour le trouver. »

Il n’y a actuellement aucun plan connu pour un cinquième film de Thor, bien qu’il soit prévu qu’il jouera un rôle dans le prochain Vengeurs sorties, Avengers : la dynastie Kang (2 mai 2025) et Avengers : Guerres secrètes (1er mai 2026).