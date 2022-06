Chris Hemsworth dit qu’il continuera à jouer Thor jusqu’à ce qu’ils me virent de la scène

Alors que certains acteurs peuvent attendre de laisser derrière eux des rôles qui font d’eux un nom familier, Chris Hemsworth ne pouvait pas être plus éloigné de cela.

L’acteur australien a révélé qu’il n’avait aucune intention de se retirer de Thor car il s’amusait beaucoup trop avec le personnage.

Lors de la tournée promotionnelle de Thor : Amour et Tonnerre, Hemsworth a déclaré à Extra TV que ses fans peuvent être assurés qu’il n’ira nulle part de si tôt.

Il a déclaré: « Chaque fois que je joue à Thor, je me dis: » C’est la dernière fois qu’ils me laissent le faire. Alors, je ne sais pas, j’adore ça, j’adore ça.

« Je reviendrai de plus en plus jusqu’à ce que quelqu’un me vire de la scène. J’adore ça. »

Il a ajouté: « Toute ma carrière a été basée sur ce personnage, et revenir et le jouer encore et encore avec différents réalisateurs et différents acteurs a été une joie absolue. On verra ce que veulent les fans.

« Je veux tout ce qui est agréable et passer un bon moment, et c’est ce que cette expérience dans le monde Marvel a été pour moi, alors, allez-y ! »

Il a dit: « Eh bien, il y a ces choses appelées bandes dessinées qui contiennent beaucoup d’histoires – et c’est de là que viennent toutes nos histoires.

« Et la question est: » Avez-vous raconté toutes les grandes histoires de Thor des bandes dessinées dans les films? La réponse est non. Il y en a beaucoup.

Le patron de Marvel a ajouté qu’il existe de nombreuses « incarnations » du dieu du tonnerre que le public n’a pas encore vues.

Gizmodo rapporte que même si Hemsworth a joué le personnage neuf fois, les films dont il a fait partie ont considérablement évolué au fil des ans, en particulier sous la vision de Taika Waititi.

Hemsworth a déclaré : « Comment recréez-vous le personnage ? Que pouvez-vous faire de différent à chaque fois ? Et ça a été le luxe de travailler avec différents réalisateurs et différents acteurs et ils font tous ressortir quelque chose de très différent en vous.

« Comme l’a dit Taika, j’ai l’impression que les personnages sont probablement devenus plus moi au fil des ans et, je l’espère, de manière amusante. »

Avec l’éclat de l’esprit de Waitiki et le pouvoir de star de Hemsworth, nous doutons que ce soit la dernière fois que nous verrons Thor sur grand écran.

Quelqu’un a-t-il dit Asguardians of the Galaxy?