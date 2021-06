Chris Hemsworth célèbre Thor: Love and Thunder Wrapping avec la photo finale du tournage

Chris Hemsworth a taquiné ce qui attend les fans dans Thor: l’amour et le tonnerre tout en célébrant le projet qui vient de se terminer. Prévue pour une sortie en salles en 2022, la suite avait été tournée en Australie avec Hemsworth de retour dans le rôle du dieu des super-héros Thor. Au cours de la production, diverses images ont été libérées du plateau et, en reconnaissance de la photographie principale du film, Hemsworth a posté une autre image de lui-même posant aux côtés du réalisateur et co-star Taika Waititi, qui reprend son rôle de Korg le gladiateur Kronan.

« C’est un résumé de Thor Love et Thunder, c’est aussi la journée nationale de ne pas fléchir alors j’ai pensé que cette photo super détendue était appropriée », Chris Hemsworth dit dans la légende. « Le film va être fou de fou du mur et pourrait aussi tirer une ficelle de cœur ou deux. Beaucoup d’amour, beaucoup de tonnerre! Merci à tous les acteurs et à l’équipe qui ont fait cet autre incroyable voyage Marvel. Bouclez-vous , préparez-vous et à bientôt au cinéma !! »

Dans les commentaires, le photographe Jasin Boland répond : « Qu’est-ce que je vais faire 10 heures par jour sans vous deux dans ma ligne de mire ? A bientôt patron. »

Mot de Thor 4 récemment, l’emballage a été révélé pour la première fois dans une publication récente sur Instagram du coiffeur Luca Vanella. Dans cet article, Vanella a révélé les cadeaux d’emballage qu’il avait reçus pour son travail sur le film, qui comprenait une mini-statue de Thor ainsi qu’une bande dessinée signée. Il a remercié l’équipe pour le cadeau attentionné dans la légende tout en annonçant qu’il s’agissait d’un emballage pour le film attendu.

Les détails complets de l’intrigue n’ont pas été révélés, mais nous savons que Natalie Portman sera aux côtés de Hemsworth dans Thor: l’amour et le tonnerre. Elle reprend son rôle de Jane Foster après s’être absentée pendant Thor: Ragnarok, et la suite la verra ramasser Mjolnir pour devenir Mighty Thor. Jouer le méchant cette fois sera Le Chevalier Noir La star Christian Bale fait ses débuts dans le MCU en tant que Gorr the God Butcher, et son casting a également excité de nombreux fans.

Tessa Thompson en tant que Valkyrie, Jeff Goldblum en tant que grand maître et Melissa McCarthy en tant que Hela apparaissent également dans la suite. le gardiens de la Galaxie des acteurs, dont Dave Bautista, Karen Gillan, Chris Pratt, Pom Klementieff et Sean Gunn sont également impliqués. Pendant ce temps, Russell Crowe a confirmé qu’il ferait une apparition en tant que Zeus dans le film, ce qui a amené certains fans à demander à Henry Cavill de le rejoindre en tant qu’Hercule dans un autre film Marvel.

Taika Waiti dirige Thor: l’amour et le tonnerre en utilisant un scénario co-écrit avec Jennifer Kaytin Robinson. Le film devrait sortir le 6 mai 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Jusque-là, les fans peuvent d’abord voir le retour du MCU dans les salles ce mois-ci lorsque Veuve noire est libérée. Plus tard cette année, nous verrons également les sorties de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Éternels, et Spider-Man: pas de retour à la maison. Les fans de catch peuvent également s’attendre à voir Hemsworth jouer Hulk Hogan dans un Hulkamania biopic pour Netflix. Cette nouvelle nous vient de Chris Hemsworth sur Twitter.

