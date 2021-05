Chris Hemsworth apporte beaucoup d’amour et de tonnerre dans le budget serrant la photo de Thor 4

Dans un récent post Instagram, l’acteur de Thor, Chris Hemsworth, a partagé une photo de lui-même et Thor: l’amour et le tonnerre écrivain et réalisateur Taika Waititi. La paire est à mi-chemin du tournage du prochain chapitre de la Thor saga pour Marvel Studios. Et on dirait que Chris Hemsworth est de retour à ses longs cheveux blonds emblématiques de Thor. À tel point qu’il a l’air de poser pour un nouvel album de métal.

Sous-titré « Ils ont vraiment réduit le budget du fonctionnaire Thor: l’amour et le tonnerre affiche mais le message est clair, beaucoup d’amour et beaucoup de tonnerre « , Hemsworth se montre dans sa perruque Thor tout en portant une casquette avec le titre de sa dernière sortie en tant que Thor, Dieu du tonnerre. Il conclut en disant: » L’album sort bientôt …de nouveau… »

Chris Hemsworth et Taika Waititi sont actuellement sur le plateau en Australie et tournent depuis le 26 janvier 2021. Dans une récente interview, Waititi a suggéré que le tournage pourrait être terminé d’ici la fin du mois.

Les fans de MCU ont vu Thor pour la dernière fois en 2019 Avengers: Fin de partie, où nous avons vu Thor souffrir de l’impact des actions de Thanos dans Avengers: guerre à l’infini. Dans le film, Thor traite de plusieurs problèmes de santé mentale causés par le chagrin et le sentiment d’échec parce qu’il n’a pas tué Thanos. À la fin du film, Thor abandonne le rôle de King Of Asgard à Valkerie (joué par Tessa Thompson, qui reviendra également dans Amour et tonnerre), et rejoint l’équipage des Gardiens de la Galaxie, apparemment de retour à ses anciennes habitudes.

Ces derniers mois, plusieurs photos sur le plateau ont été divulguées au public, révélant le retour attendu des Gardiens de la Galaxie.

Une autre photo sur le plateau a révélé la surprise et le retour bienvenu de Matt Damon et Luke Hemsworth dans le rôle de Fake Loki et Fake Thor (les fans se souviendront de leur camée hilarant en 2017. Thor: Ragnarok, Où ils ont reconstitué les événements de Thor: le monde des ténèbrespour Odin).

Les fans ont également émis l’hypothèse que Jeff Goldblum reviendrait en tant que Grandmaster, après avoir été vu en Australie avec le casting en mars 2021.

On ne sait pas grand-chose sur le quatrième film de Thor, mais Natalie Portman a été confirmée pour reprendre son rôle de Jane Foster, n’ayant pas été vue depuis Thor: le monde des ténèbres(moins un bref caméo dans Avengers: Fin de partieLors de la discussion sur le rôle, Portman a déclaré: «il est basé sur le roman graphique du Mighty Thor». Dans cette bande dessinée, Jane Foster tombe malade d’un cancer et se transforme en Lady Thor.

On ne sait pas si Waititi explorera le scénario du cancer de Jane, mais des photos de Portman du plateau montrent qu’elle s’entraîne et semble en bonne voie pour être Lady Thor.

Quelques autres photos de Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster sur le tournage de Thor: Love and Thunder de l’autre jour (photos de @nportmanbr) pic.twitter.com/oI45GN2CMT – Thor: Nouvelles d’amour et de tonnerre (@lovethundernews) 6 mars 2021

Christian Bale, qui jouera le méchant Gorr the God Butcher, est également révélé dans le film. Bale n’est pas un novice pour faire partie d’un film de super-héros, après avoir joué Batman dans Christopher Nolan’s Le chevalier noirtrilogie. Dans les bandes dessinées, Gorr jure de tuer les dieux qui n’ont pas sauvé sa famille mourante.

Le quatrième film solo de Thor devait sortir en février 2022, mais en raison de la pandémie COVID-19, les patrons du MCU ont dû déplacer l’ensemble de leur line-up de phase 4, entraînant des retards dans tous leurs films et émissions de télévision. Thor: l’amour et le tonnerredevrait sortir le 6 mai 2022, avec Loki, le Disney +émission diffusée à partir du 9 juin 2021.

