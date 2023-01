Chris Harrison parle enfin de la sortie désordonnée de The Bachelor : « J’étais mort de peur »

Après 19 ans en tant qu’hôte de Le célibataire franchise sur ABC, Chris Harrisson a eu un départ désordonné de l’émission après avoir fait face à des réactions négatives pour des propos racistes offensants lors d’une interview au début de 2021. Harrison a présenté des excuses publiques après l’interview et a annoncé qu’il se retirait de l’émission. Ce n’était évidemment pas suffisant, et il a été annoncé en juin 2021 que Harrison avait complètement quitté la franchise.





Depuis son départ, Harrison est resté silencieux sur le sujet. C’est-à-dire jusqu’à maintenant. Le nouveau podcast de Harrison sur iHeartRadio, Le podcast le plus dramatique de tous les temps… abandonné cette semaine, et l’ancien hôte s’ouvre enfin et jette un peu d’ombre sur «Bachelor Nation». Le nouveau podcast, avec un titre qui joue sur la phrase marketing bien connue et exagérée de The Bachelor, est censé parler des relations amoureuses dans leur ensemble. Harrison a utilisé le premier épisode pour parler de son départ antérieur et du chemin rocailleux qui a suivi. « S’il s’agit de relations, la partie la plus importante est la communication », a commencé Harrison. « Nous n’avons pas parlé depuis longtemps, et je pense qu’il est temps que nous ayons enfin cette conversation. Et je suis désolé que cela ait pris si longtemps.

FILM VIDÉO DU JOUR

Les remarques de 2021 qui ont amené Harrison dans cette position se sont produites lors d’une interview avec Rachel Lindsay, qui deviendra plus tard la première célibataire noire. Harrison a défendu Rachael Kirkconnell, qui était candidate à la première saison du célibataire noir Matt James et qui a été désapprouvée lorsque les fans ont découvert qu’elle avait assisté à un bal sur le thème d’avant-guerre en 2018. Harrison a déclaré que les gens avaient besoin d’avoir « un peu de grâce, un peu de compréhension , un peu de compassion » pour Kirkconnell, qui n’avait pas encore répondu à la critique mais a ensuite présenté des excuses.

Harrison dit: « C’était une conversation désordonnée et vraiment mauvaise, et je n’étais pas mon moi éloquent normal, mais qu’il « n’était pas vraiment trop inquiet pour mon travail ou la série. » Harrison avait l’impression que s’il s’excusait et expliquait l’intention derrière les remarques, les gens comprendraient et passeraient à autre chose, mais ce n’était pas le cas.

« Les excuses n’avaient pas d’importance. Et je n’ai jamais vu un tel moment de ma vie. Je n’ai jamais su que cela ne fonctionnerait pas, si vous vous excusez sincèrement et ouvrez votre cœur. Et c’était comme crier dans une grotte, ça n’avait pas d’importance. Cela n’a rien changé, et cela ne nous a pas éloignés de ce qui venait de se passer. Donc, même après ces excuses, nous étions toujours au point zéro. Et c’était déroutant et effrayant », explique Harrison.





Chris Harrison maintient l’intention de ses remarques, mais dit « j’avais mal au ventre » après avoir quitté la franchise Bachelor

abc

Après son départ tumultueux, Harrison dit qu’il avait mal au ventre, « Et j’ai perdu 20 livres. Je n’ai pas dormi. Je n’ai pas mangé, j’étais mort de peur – pas de mon travail, mais de ma famille. » Il a poursuivi en disant : « Je m’inquiétais pour mes enfants. Je m’inquiétais pour ma famille, ma mère, mon père, mon frère, tous mes proches, mes amis.

L’ancien hôte reste fidèle à son intention lors de la tristement célèbre interview, « Et même si le point que j’essayais de faire passer, je le maintiens », poursuit Harrison, « La façon dont je l’ai fait était désordonnée et décevante, et ce n’est tout simplement pas moi. » Harrison continue dans le podcast en disant : « La dernière chose au monde que j’ai jamais voulu faire était d’être un agent de quelque chose de négatif. Que cela ait à voir avec la race, ou quoi que ce soit, le fait que j’aie été impliqué là-dedans et que j’ai joué un grand rôle là-dedans, je le possède.

« Mon nom est devenu synonyme de cet éclair politique en un instant. » -Chris Harrisson

Harrison attribue une partie du contrecoup accru à la température politique au moment de l’incident en 2021, «Ce fut un moment très combustible. Et mon timing d’être bâclé, inapproprié et faux à ce moment-là – c’est à moi de ne pas l’avoir vu. Vous savez, j’étais aussi frustré, aveugle et énervé que n’importe qui d’autre dans le monde en sortant de ce dont nous sommes sortis. Mais cela ne veut pas dire que c’était OK. »

Après près de deux ans de silence, il semble que Harrison essaie de se racheter auprès du public et d’expliquer d’où il venait: «Un point que j’essayais de faire valoir et que je n’ai pas fait avec éloquence était que les gens ont besoin de temps pour réfléchir et ont besoin de temps procéder. Nous devons avoir de la grâce et de la patience pour les gens, sinon vous obtenez juste une émotion réactive et absurde. Je voulais m’éloigner et apprendre et changer et passer par tout ce que j’ai vécu avant d’avoir cette conversation », Les auditeurs peuvent se connecter au podcast de Harrison ou consulter Nous hebdomadaire pour en savoir plus.