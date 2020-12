Chris Evans interprété comme Buzz Lightyear dans la préquelle animée « Toy Story »

Chris Evans doit profiter de sa relation avec Disney car il se lance dans ce qui deviendra probablement une série animée suite. Disney et Pixar ont annoncé qu’Evans exprimera Buzz Lightyear dans un film préquel qui explorera la «vraie» personne dans laquelle le jouet Histoire de jouet était basé sur. Le film devrait sortir le 17 juin 2022.

Angus MacLane, l’homme qui a aidé à amener Les Indestructibles, Monsters, Inc., WALL · E et, Ratatouille à la vie, dirigera Année-lumière. Ce sera le premier Histoire de jouet spin-off, et s’il réussit, les fans peuvent s’attendre à ce que Disney et Pixar explorent encore plus cet univers. La méthode Marvel très réussie consistant à développer et à raconter des histoires sur des personnages du même univers est appliquée à presque toutes les propriétés Disney, semble-t-il. Star Wars reçoit également un vaste ensemble de nouvelles émissions.

Evans a félicité Tim Allen et Pixar dans un post Instagram. « Travailler avec Pixar est un rêve devenu réalité. Je suis un grand fan de leurs films depuis le tout début », a-t-il écrit en légende d’un article. « Mon équipe pouvait à peine contenir son enthousiasme quand ils m’ont dit que Pixar avait un terrain pour moi. Tout ce qu’ils ont dit était » Buzz Lightyear « . Je ne savais pas ce que cela signifiait, puisque Tim Allen est Buzz Lightyear, et personne ne le pourrait jamais toucher sa performance. J’avais besoin de savoir en quoi ce personnage était différent et pourquoi cette histoire valait la peine d’être racontée. «