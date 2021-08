Chris Evans et Scarlett Johansson s’éloignent de Marvel : ce sera leur nouveau film

Après avoir vécu dans l’univers cinématographique Marvel pendant près d’une décennie, il est étrange de penser que Chris Evans et Scarlett Johansson Ils seront dans le même film et non dans leurs costumes caractéristiques de Captain America et Black Widow. Son nouveau projet est une aventure romantique, dans lequel ils chercheront à s’éloigner de la franchise de bandes dessinées pour entamer une nouvelle étape de leur carrière.







Les choses pour l’interprète de Natasha Romanoff ne se sont pas terminées de la meilleure des manières, puisqu’après le lancement de sa cassette solo un procès a été généré contre Disney pour rupture de contrat, chose qui n’a pas encore été définie. De son côté, l’acteur a dit au revoir au MCU avec Avengers : Fin de partie Et alors qu’il y avait des rumeurs d’un retour dans Capitaine amérique 4, rien n’est confirmé.

+ Le nouveau film de Chris Evans et Scarlett Johansson

Le moyen Date limite a confirmé dimanche après-midi que les stars de Marvel se retrouveraient à Fantôme, film qui sera réalisé par Fletcher Dexter, qui était en charge de Rocketman et a mis fin à Bohemian Rhapsody, suite au départ de Bryan Singer. Sera une aventure d’action romantique Écrit par Paul Wernick et Rhett Reese, scénaristes de Deadpool et Zombieland.

Ce sera un nouveau pari d’Apple Studios pour son service de streaming Apple TV +, dont trop de détails comme son intrigue ou une éventuelle date de sortie n’ont pas encore été dévoilés. En plus de cette production, la société s’apprête à Tueurs de la Lune Fleurréalisé par Martin Scorsese, et d’autres titres ont été annoncés tels que Émancipation par Will Smith-Antoine Fuqua et Musette, avec Ridley Scott et Joaquin Phoenix.

Dernières de Evans était une apparition dans Free Guy et s’occupe L’homme gris, son prochain film sur Netflix, où il a eu un tournage cahoteux à cause des scènes et à l’époque il a partagé à quoi ressemblaient ses bras. Du côté de Johansson, poursuivra son action en justice contre la société Mickey Mouse, alors qu’elle a récemment été confirmée pour le futur projet de Wes Anderson. Les acteurs travailleront à nouveau ensemble, ayant été en Le score parfait et Les journaux de nounou.