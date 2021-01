Chris Evans est en pourparlers pour revenir en tant que Captain America

Comme si le MCU n’a pas eu assez de surprises sur l’avenir de ses bandes, des rapports ont commencé à émerger indiquant le retour possible de Chris Evans dans son rôle de Capitaine Amérique, qui est apparemment en négociation à ce sujet.

Cela s’est avéré être une vraie surprise pour ceux qui, après avoir vu « Avengers Endgame”Ils ont supposé que Steve Rogers Il serait retiré de la franchise après être apparu comme un vieil homme après avoir rendu les joyaux de l’infini à leur place respective et récupéré la vie qui lui avait été enlevée quand il était gelé, étant pour beaucoup une fin digne pour le personnage.

Selon le rapport Deadline, il est peu probable qu’il s’agisse d’un film solo du personnage et que son retour à MCU ce serait comme une sorte d’invité spécial dans le film d’un autre super-héros de la franchise. Quelque chose de similaire à quoi Robert Downey Jr Il a fait en « Spider-Man: Retrouvailles « .

Les rapports indiquent que les négociations entre l’acteur et les dirigeants du studio ne sont pas encore terminées. Dans le passé, Evans s’assurait que revenir au personnage à ce stade serait trop risqué, tout en précisant que ce ne serait pas un «non fort» en cas de réception de l’offre.

« Mais ce n’est pas non plus un oui anxieux », commenterait l’acteur lors d’une apparition dans la série. Graham Norton « Je pense que Cap a eu un acte tellement compliqué pour faire son atterrissage, et je pense qu’ils ont vraiment fait du bon travail pour terminer son voyage. »

Le rapport sur ces négociations indique que Evans aurait pu adoucir son opinion sur son retour ces derniers mois après que les mêmes dirigeants de merveille vous présenter l’idée. Bien qu’il soit rapporté que Evans Je reviendrais pour au moins un projet ou deux merveille n’a pas encore publié de commentaires officiels à ce sujet.

Il y a encore un long chemin à parcourir dans le MCU, qui entamera sa quatrième phase par un grand nombre de séries à Disney +. En l’absence des gemmes de l’infini, on pense que le thème central sera le multivers, qui commencera à apparaître dans la série de « WandaVision».