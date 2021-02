Chris Eubank ferme Piers Morgan lors d’une entrevue avec des histoires de vie difficiles

Quiconque connaît la série saura que Morgan plonge profondément dans la vie personnelle de ses invités, se penchant sur leur enfance, leurs relations et leur ascension vers la gloire, mais il semble que le boxeur à la retraite ne souhaitait pas tout ouvrir.

Tandis qu’Eubank discutait assez joyeusement de moments clés de son passé, y compris sa faillite, il s’est mis à la méfiance lorsque Morgan a commencé à l’interroger sur son enfance, et à nouveau lorsque le présentateur a affirmé que son père avait été « violent ».

Eubank n’aimait pas le mot «violent» et a déclaré qu’il considérait les actions de son père comme «de la direction», ajoutant: «Ces jeunes deviendraient des menaces pour eux-mêmes, peu importe la société.»

Plus tard dans l’interview, Eubank a refusé de révéler la marque et le modèle de la voiture qu’il conduit. Interrogé par Morgan sur son moteur, il l’a simplement décrit comme «une voiture» avant d’accuser Morgan de «revenir à ses débuts dans le journalisme».

Morgan a répondu: « Non, je vous demande des informations factuelles et il me semble que ce que vous faites est, pour une raison quelconque, vous êtes un peu gêné de montrer ou de parler de l’excès qui se passait. »