Chris Brown rappelle au monde qu’il ne peut pas être dupliqué: « Vous ne pouvez pas le faire »

Le chanteur a ressenti le besoin de dévoiler sur IG son héritage et son soutien à d’autres artistes qui trouvent leur place dans l’industrie.

Nous sommes à quelques jours de la nouvelle année et Chris Brown avait certaines choses qu’il voulait se débarrasser de sa poitrine. À seulement 31 ans, Breezy a passé près de deux décennies à dominer les charts, à remporter des prix très convoités et à vendre des arènes de stade dans le monde entier. Alors que ses scandales le hanteront à jamais, Brown a toujours été en mesure de reconstruire sa carrière d’une manière que d’autres ont échoué à plusieurs reprises – et il s’est assuré que le monde se souvienne que personne dans l’industrie ne peut reproduire ses talents. « Dites ce que vous voulez … Mais quand il s’agit de ce que je fais, vous ne pouvez pas le faire », a écrit Brown sur son histoire Instagram. « L’approbation n’est pas de la merde quand tu fais de la vraie musique pour les gens !!! Pas de merde arrogante mais j’ai fait mes preuves et j’ai fourni une sorte de réconfort aux émotions de mes fans! Si vous pensez que je suis dans ce studio sur bullsh * t à chaque seconde de ma vie, tu as perdu la tête! « « Ima continue de faire des heures supplémentaires parce que c’est ce qu’il faut !!! » Brown a continué. « Pas de haine mais je respecte tous les jeunes n * ggas qui essaient de suivre leurs rêves. Je déteste sur pas de musique et pas de lutte il y a de la place pour le soleil, la croissance. Ressentez une sorte de chemin aujourd’hui alors j’ai décidé de laisser tomber mes noix! pas un mythe … La spiritualité ne vous rend pas pervers. « Ses fans croiront à jamais qu’il est le meilleur du jeu, alors consultez le post de Browns ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez de l’héritage de CB.