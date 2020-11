Chris Brown clowns Nate Robinson pour avoir été assommé par Jake Paul

Chris Brown n’a que des rires et des mèmes à offrir à Nate Robinson en ce moment.

Si vous avez PPV avec le combat Tyson / Jones hier soir, vous en avez certainement pour votre argent. Entre l’afflux de performances qui donnaient aux gens à la maison le sentiment d’être à Coachella et le commentaire de Snoop Dogg, les matchs ont produit des moments forts et des mèmes. C’est le knock-out de Nate Robinson qui a laissé une impression à travers le monde. Des célébrités de tous horizons se sont tournées vers Instagram pour réagir au combat. Jim Jones a été choqué pendant que Rick Ross attendait de voir Robinson réveillé avant de se mettre à rire. Même alors, Ross a encouragé Robinson à la suite du #NateRobinsonChallenge qui a pris d’assaut Internet. Chris Brown a également participé à la conversation, même s’il avait de petits mots à offrir. Au lieu de cela, il a partagé une vidéo de lui-même en train de regarder le combat sur une énorme télévision avec un sourire d’une oreille à l’autre alors que Jake Paul reprenait son souffle. « Bruh … », Brown a légendé le message en éclatant de rire comme tout le monde. Il a ensuite partagé un mème sur qui, selon lui, avait formé Nate Robinson. Alors que Nate Robinson restera un coup de poing pour les jours à venir, il a publié une déclaration plus tôt dans la journée après sa perte. L’ancien joueur de la NBA a remercié tout le monde pour ses bons voeux, malgré que le combat ne se termine pas sur la note qu’il aurait aimé. Découvrez la réaction de Chris Brown ci-dessous.