Choquant ! La femme de couleur queer Victoria Alonso quitte les studios Marvel

Cadre de longue date de Marvel Studios et Latine ouvertement queer Victoria Alonsodont le temps avec l’entreprise remonte à 2008 Homme de fer, a quitté l’entreprise. Parmi les fans, il y a déjà beaucoup de spéculations sur les raisons de son départ du studio, qui intervient dans le sillage de Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniade la mauvaise performance au box-office et des plaintes des artistes VFX de Marvel concernant le surmenage et le sous-paiement.





« Les raisons de [Alonso’s] la sortie n’est pas claire », Le journaliste hollywoodien écrit le matin du 20 mars.

Cependant, les sources du point de vente disent qu’elle s’est séparée de Marvel Studios vendredi. Ayant fait partie de l’entreprise depuis les premiers jours de la Univers cinématographique MarvelAlonso a travaillé sur plusieurs des plus gros blockbusters de Marvel au cours de ses 17 années de mandat avec le studio, « regardant le studio passer d’une exploitation au-dessus d’un concessionnaire Mercedes-Benz à Beverly Hills à son acquisition par Disney ».

Alonso a rejoint la société en 2006 en tant que chef des effets visuels et de la postproduction et a joué un rôle crucial dans la transformation du MCU en franchise la plus rentable de l’histoire du cinéma. En 2008, elle a été coproductrice de Homme de fer.

Après avoir également été coproducteur sur L’homme de fer 2 (2010), Thor (2011), et Captain America : le premier vengeur (2011), Alonso a été promu au poste de producteur exécutif sur 2012 Les Vengeurs, le film historique qui a rapporté 1,5 milliard de dollars et a prouvé que le concept d’un univers cinématographique partagé pouvait vraiment fonctionner. Lors des versions ultérieures de MCU et de Disney +, le créateur d’origine argentine a été producteur exécutif.

En 2021, Alonso a été promu président, physique et postproduction, effets visuels et production d’animation chez Marvel. « Victoria est une partenaire incroyable et fait partie de notre équipe depuis le tout premier Iron Man », a déclaré Kevin Feige de Marvel Studios HBIC (c’est-à-dire le patron en charge) et le co-président Louis D’Esposito dans une déclaration à THR à l’époque. « Elle est l’une des cadres les plus dynamiques, franches et accessibles de l’industrie, et nous sommes ravis qu’elle continue d’être à nos côtés dans ce rôle élevé alors que nous menons Marvel Studios vers l’avenir. »





Victoria Alonso a joué un rôle important dans l’augmentation de la représentation LGBTQIA + du MCU

En tant que l’une des premières femmes latines queer à détenir un titre aussi élevé dans l’industrie cinématographique, Alonso a joué un rôle important dans les efforts de représentation de Marvel, et elle a régulièrement déploré le manque de représentation au sein du MCU.

Alonso a déclaré à Tom Brook de la BBC Talking Movies en 2018 que les femmes occupant les rangs de la direction à Hollywood sont toujours en minorité et a toujours constaté qu’elle était l’une des très rares ou la seule femme dans la pièce. « C’est mieux quand vous avez un équilibre, quand vous avez un 50/50, cela crée une meilleure pièce, une meilleure conversation et je pense que cela guide en quelque sorte les histoires d’une manière que ce n’est pas le cas s’il n’y a qu’un seul moi , » dit-elle.

L’ancien producteur de Marvel a parlé de la représentation queer dans le MCU (en 2018), en disant : « La communauté gay n’a pas du tout été représentée. Je suis gay, donc je peux vous dire que j’en aurais envie. » Malgré ses efforts au fil des ans, Marvel a échoué à bon nombre de ses personnages étranges en promettant une représentation complète dans les films, puis en abandonnant finalement des scènes qui confirmaient la sexualité d’un personnage (re: Valkyrie, Okoye et Ayo). Avec la sortie d’Alonso, les fans doivent attendre et voir l’avenir des autres personnages queer qui ont été promis dans le MCU (re: Wiccan et America Chavez).

« Nous sommes déterminés à ce que tout le monde soit représenté dans nos films d’une manière ou d’une autre, à un moment donné. […] Je pense que chaque film « d’équipe » [like The Avengers and Guardians of the Galaxy] que nous devons avoir une distribution très diversifiée, et c’est quelque chose que nous essayons définitivement d’atteindre », a-t-elle ajouté. « Vous n’obtiendrez pas ce genre de succès si le monde entier ne voit pas votre produit . »

Elle a également été franche lors du différend entre Disney et la Floride au sujet de son projet de loi « Don’t Say Gay ». « Tant que je serai à Marvel Studios, je me battrai pour la représentation », a déclaré Alonso.