Chivas rejoindra les clubs avec des docuseries sur une saison sans succès

le la série documentaire sur le football est devenue populaire ces dernières années et cherchent à représenter première personne une saison dans l’intimité d’une équipe. Chivas de Guadalajara rejoindra ce phénomène dans les prochains jours avec un docuseries qui présentera Amazon Prime Video. Le lancement aura une particularité qui traverse d’autres productions similaires: la campagne qui affichera l’écran a échoué. Quand ça sort?

Chivas: le troupeau sacré arrivera sur la plate-forme de streaming ce 18 juin avec quatre épisodes d’une heure chacun. La série promet de partager des moments « Jamais auparavant vu à la fois l’équipe et certaines de ses figures, sur et en dehors du terrain. » L’intrigue sera ancrée dans la renaissance institutionnelle du club après la mort de Jorge Vergara.







Bien que l’annonce officielle ne précise pas le championnat que les chapitres couvriront, on sait qu’il s’agira de la gestion de Luis Fernando Tena en 2019 et 2020. En outre, il aura la participation du président du club, Amaury Vergara et des joueurs tels que José Juan Macías, Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda, Antonio ‘Pollo’ Briseño Oui Cristian ‘Chicote’ Calderón.

Tena a emmené l’équipe à l’Apertura 2019 et il a dû perdre la Classique nationale contre l’Amérique 4-1. Il ne pouvait pas se qualifier pour la Liguilla dans ce tournoi et quand il a commencé à redresser le cours de la Clausura 2020, la pandémie de coronavirus a annulé le concours. Dans les Gardiens 2020, il a commencé avec un point sur neuf joué et il a été démis de ses fonctions.

Le cas de Del Sunderland à mort

Bien qu’elle présente des similitudes, la mauvaise campagne de Chivas est loin de ressembler à ce qui s’est passé avec les docuseries Netflix, De Sunderland à la mort. Le documentaire a tenté de montrer la reconstruction du club lorsqu’il est descendu en deuxième division anglaise, mais il a fini par dépeindre une nouvelle descente vers la troisième catégorie.







Première équipe: JuventusC’était une autre production qui n’a pas apporté beaucoup de chance à son équipe. La série porte sur la saison 2017/2018. Alors que Vecchia Signora a remporté la Serie A et la Coppa Italia, Il n’a pas pu passer les quarts de finale de la Ligue des champions car il a été battu par le Real Madrid.

Un autre exemple s’est produit en Argentine avec Boca Juniors. Netflix a documenté les premiers mois de 2018 et, bien que l’équipe ait obtenu la ligue de son pays, Il a eu comme grand défi la Super Coupe contre River. Son rival de toujours il l’a battu 2-0 dans cette finale et cette nuit-là, elle a été décrite dans l’épisode 3.

Enfin, il y a le cas de Barcelone avec ses docu-séries appelées Jour de match. Le programme a suivi le parcours de l’équipe pas à pas tout au long de la saison 2018-2019 qui a abouti à une grande déception pour les supporters catalans pour élimination contre Liverpool après avoir perdu une avance de trois buts au match aller.