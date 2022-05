Chip & Dale : Rescue Rangers est-il le nouveau Roger Rabbit ? Les premières critiques disent majoritairement oui

L’annonce que Tic et Tac : Rescue Rangers étaient ressuscités ont envoyé des frissons dans le dos des fans. Dans la foulée de la série Disney+ Tic et Tac : la vie au parcqui a apporté le style d’animation simple en vogue au duo poilu, un Rangers de sauvetage Le film semblait destiné à faire grimacer toute une génération, mais après la sortie de deux bandes-annonces, il semblait possible qu’un renouveau / redémarrage / remake soit enfin fait d’une manière qui fonctionne. Maintenant, les premières critiques suggèrent que le film pourrait bien être là-haut avec le summum des croisements live-action / animés, Qui veut la peau de Roger Rabbit?

Tic et Tac font partie de l’arsenal de personnages de Disney depuis leurs débuts dans Private Pluto en 1943. Après être apparus dans de nombreux dessins animés avec des personnages comme Donald Duck, le couple a reçu sa propre série en 1989, lorsqu’il est devenu propriétaire d’un détective. agence qu’ils dirigeaient avec l’aide des associés Gadget Hackwrench, Monterey Jack et Zipper. Alors que le spectacle n’a duré qu’un an, il est resté un favori emblématique, et maintenant il semble prêt à faire un retour énorme et inattendu.

Le nouveau film voit Chip et Dale, exprimés respectivement par John Mulaney et Andy Samberg, des années après leurs jours en tant qu’enquêteurs. Chip travaille à la vente d’assurances, tandis que Dale a continué à vivre une vie de célébrité et a eu une transformation en 3D dans le processus, mais le couple se réunit lorsque des personnages de dessins animés commencent à disparaître. Maintenant, les premières critiques ont commencé à arriver, et il semble que ce soit une réunion que tous ceux qui se souviennent de la série originale voudront voir. Découvrez ce qui a été dit sur le film ci-dessous:

Tic et Tac : Rangers de sauvetage Pourrait être le plus grand film original de Disney +





Il y a très peu de franchises redémarrées qui parviennent à satisfaire tout le monde, mais d’une manière ou d’une autre, Tic et Tac : Rangers de sauvetage semble être sur la bonne voie pour y parvenir. Lorsque la première bande-annonce du film est tombée, elle en a pris beaucoup au dépourvu avec un humour complice et un hybride de styles d’animation 2D et 3D dans un monde d’action réelle. Bien que cela ait réussi à attirer l’attention, c’est la deuxième bande-annonce qui a vraiment incité les gens à s’asseoir et à prendre note car elle a livré toute une vague de camées, y compris des personnages qui n’appartiennent pas réellement à Disney.

Bien sûr, c’est ce qui a conduit à des comparaisons avec Qui veut la peau de Roger Rabbit?, qui a vu des personnages tels que Mickey Mouse et Donald Duck apparaître aux côtés de Bugs Bunny, Daffy Duck et Betty Boop, ce qui était une réalisation presque impensable en soi sans que le film ne livre l’un des meilleurs films de la décennie dans le processus. Sur la base de ses premières critiques, Tic et Tac : Rangers de sauvetage pourrait bien devenir le Roger Rabbit de cette génération – qui apparaît par coïncidence dans le film – lorsqu’il arrivera sur Disney+ le 20 mai.





