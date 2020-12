Chika célèbre son succès sur le nouveau morceau « GOLD MEDALS »

Chika a connu une année 2020 impressionnante alors que l’artiste a été nommé sur la liste XXL Freshman tout en remportant une nomination aux Grammy Awards pour le meilleur nouvel artiste. Ce sont des réalisations massives et les fans ne pourraient pas être plus heureux de l’ascension fulgurante de Chika vers la gloire. Pour réfléchir à ce nouveau succès, l’artiste a sorti une toute nouvelle chanson intitulée « GOLD MEDALS », et si une chose est claire, c’est qu’elle ira très bien, même si elle n’attrape pas ce Grammy .

Tout au long de la chanson, Chika réfléchit à tout son succès des deux dernières années et note qu’elle a pleinement l’intention de continuer son travail. L’artiste parle également de sa nomination aux Grammy Awards en disant que même si c’est un honneur, elle ira bien si elle ne remporte pas le grand prix, car ce qu’elle construit en ce moment est beaucoup plus grand.

Donnez à cette piste un tour, ci-dessous.

Paroles de citations:

J’ai pensé au temps que j’ai perdu

Essayer de trouver ma place, les nuits solitaires, les choses qu’ils ne voient pas

Je vais être le plus grand des derniers

Même si cela signifie pas de médaille d’or pour moi