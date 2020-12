Chief Keef et Zaytoven apportent la nostalgie avec « MoMoney »

Noël était vendredi, il est donc logique qu’une poignée d’artistes ait décidé de sortir avec leurs propres albums de Noël pour bénir les fans. L’un de ces artistes n’était autre que le producteur Zaytoven qui a sorti GrinchToven a volé le piège. Mis à part le nom de la création, ce projet comporte des fonctionnalités assez massives, y compris une piste de Chief Keef sur « MoMoney ».

Avec cette chanson, nous avons un joli retour nostalgique alors que la production de Zaytoven et les flux de Keef nous ramènent aux débuts du trap and drill. Keef est plus énergique que jamais sur le rythme et Zaytoven sait comment compléter la nature explosive de Keef. Dans l’ensemble, c’est un excellent jumelage et vous pouvez consulter la piste ci-dessous.

Paroles de citations:

Je vais demander à l’argent qui est ce putain d’homme

Marcher avec un dandin et nous faisons toujours éclater des bouteilles homme

Sexe dans le club, bébé mais mon berceau est meilleur

Je ne pense pas que je suis prêt bébé, je ne pense pas que nous pouvons vivre ensemble