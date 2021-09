Chet Hanks révèle pourquoi il parle avec un accent jamaïcain

Dans une nouvelle interview sur Channel 5 avec Andrew Callaghan, Hanks – qui est le fils des superstars hollywoodiennes Tom Hanks et Rita Wilson – a expliqué que tout vient d’une ancienne petite amie et sa famille.

L’accent est parfois mis sur l’accent tout au long de l’entretien, Hanks continua : « Elle me disait juste comment dire des trucs différents, donc pendant une semaine, j’étais vraiment sur un pourboire jamaïcain et c’était justement la semaine des Golden Globes.«

« Je ne sais pas, mec. Si je suis intéressé par la tauromachie, je peux m’envoler pour l’Espagne et regarder une corrida et si je veux parler à un Matador et lui dire, ‘Hé frère, peux-tu m’apprendre à combattre les taureaux ?‘ et il est comme, ‘Enfer ouais frère, mets ça‘.