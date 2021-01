Cherry Trailer réunit Tom Holland avec les frères Russo sur Apple TV +

La première bande-annonce de Cerise est arrivé. Les frères Russo ont tease le film à venir la semaine dernière avec un clip, dans lequel Tom Holland s’est enrôlé dans l’armée. Il y a des éléments de ce clip dans la bande-annonce, mais tout commence à s’estomper alors que Cherry commence à réaliser ses futures prémonitions cauchemardesques. «Vous avez un avant-goût de l’incroyable performance de Holland dans le film et de la gamme qu’il affiche en tant qu’acteur», dit Joe Russo. «Je pense que vous le voyez se transformer d’acteur adolescent en acteur adulte. Cerise sera présenté en première dans certains cinémas à partir du 26 février, avant de diffuser sur Apple TV + le 12 mars.

Cet original Apple TV + suit le voyage folle d’un jeune homme privé de ses droits de l’Ohio qui rencontre l’amour de sa vie, pour risquer de la perdre à cause d’une série de mauvaises décisions et de circonstances de vie difficiles. Inspiré du roman best-seller du même nom, Cerise fonctionnalités Tom Holland dans le rôle titre d’un personnage déséquilibré qui passe de l’abandon de l’université à son service en Irak en tant que médecin de l’armée et n’est ancré que par son seul véritable amour, Emily (Ciara Bravo). Lorsque Cherry rentre à la maison en héros de guerre, il combat les démons du SSPT non diagnostiqué et s’envole dans la toxicomanie, s’entourant d’une ménagerie de marginaux dépravés. Épuisant ses finances, Cherry se tourne vers le braquage de banque pour financer sa dépendance, brisant sa relation avec Emily en cours de route. Présenté à l’écran de façon audacieuse et granuleuse par les réalisateurs visionnaires Anthony et Joe Russo, Cerise est une histoire sombre et humoristique de passage à l’âge adulte d’un homme en quête universelle d’un but et d’un lien humain.

Tom Holland a déjà travaillé avec les frères Russo dans l’univers cinématographique Marvel, ils savaient donc déjà qu’ils avaient une chimie et une base solides pour Cerise. « Nous avions besoin d’un acteur qui pourrait apporter [the audience] «Et il y a très peu d’acteurs qui peuvent faire ça comme Tom Holland.» Le jeune acteur joue toujours Peter Parker pour Sony et le MCU, tout en élargissant ses horizons sur grand écran.

Il y a eu des murmures d’une nomination aux Oscars pour Tom Holland, grâce à sa puissante performance dans Cerise. Après être sorti de Avengers: Fin de partie, les frères Russo pourraient, «en gros, faire tout ce que nous voulons». Cette ligne de pensée les a initialement conduits au roman de Nico Walker, Cherry, qui est vaguement basé sur sa propre vie. « Et quand nous avons lu ce roman, il nous parlait si puissamment et si personnellement, et c’était comme ça [tackled] cette crise en cours. »Plus précisément, les Russo s’attaquent à l’épidémie d’opioïdes, tout en explorant le SSPT.

Joe Russo a poursuivi en disant: «Nous sommes parfaitement conscients du fléau existentiel qui a ravagé le Midwest à bien des égards et en a fait le point zéro pour l’épidémie d’opioïdes. Nous avons connu beaucoup de gens très proches de nous qui ont été blessés par l’épidémie. » Le duo de réalisateurs a négocié les droits de faire Cerise tandis que Nico Walker était toujours en prison pour avoir volé des banques. «Tom joue un personnage qui fait des choix autodestructeurs, mais il est tellement charismatique et sympathique», explique Joe Russo. « Il était important pour nous que le public fasse un voyage avec lui quand il fait ces choix. »

Le résultat final est un film qui est raconté en six chapitres, car Tom Holland assume quatre rôles distincts en tant que personnage principal. «Joe et moi nous sommes toujours considérés comme des alchimistes. Nous aimons mélanger des idées incongrues et voir comment elles se transforment et nous surprennent», déclare Anthony Russo. « C’est à ce moment que les choses deviennent vraiment glissantes, quand vous écrasez des choses qui ne s’accordent pas normalement. Et c’est excitant pour nous sur le plan créatif. » Tel qu’il est, Cerise ressemble à une montagne russe émotionnelle qui frappera malheureusement près de chez eux pour de nombreux téléspectateurs, alors que la crise des opioïdes continue de faire rage aux États-Unis.

Cerise est réalisé par Anthony et Joe Russo à partir d’un scénario d’Angela Russo-Otstot et Jessica Goldberg. En plus de Tom Holland et Ciara Bravo, le film met également en vedette Jack Reynor, Michael Rispoli, Jeff Wahlberg, Forrest Goodluck et Michael Gandolfini. Cerise est produit par les Russo, Mike Larocca, Jonathan Gray, Matthew Rhodes, Jake Aust et Chris Castaldi. Il est produit par Kristy Grisham, Judd Payne, Wang Zhongjun, Wang Zhonglei, Edward Cheng, Patrick Newall, Angela Russo-Otstot, Todd Makurath, Dan Kaplow, Nico Walker et Matthew Johnson. Vous pouvez consulter le premier Cerise bande-annonce ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Apple TV.

