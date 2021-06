Cher rejoint TikTok de la manière qu’elle est la seule à pouvoir: « Bien sûr, vous savez qui je suis »

Deux changements de garde-robe, avec des transformations de cheveux, deux arrangements d’éclairage différents et quatre prises – ce genre d’effort n’est pas nouveau pour un artiste accompli comme Cher.

Mais nous ne parlons pas de son dernier film ou clip. Cette fois, la superstar toujours en plus a tout mis dans un clip de 30 secondes pour marquer ses débuts sur TikTok et pour célébrer une occasion qui compte beaucoup pour elle et sa base de fans.

La scène s’ouvre avec l’angélique de 75 ans, encadré d’une lueur bleu pâle et vêtu d’une veste de moto à revers en dentelle blanche, d’un caraco assorti et de cheveux blond platine.

« C’est moi, le grand et puissant Cher, et je suis sur TikTok », dit-elle.

Peu de gens, même d’autres célébrités, pourraient s’en tirer avec une déclaration comme celle-là sans paraître arrogante ou ironique. Mais c’est Cher, et elle n’avait pas fini.

Dans la prise suivante, le chanteur, l’acteur et le militant sont sortis dans la même pièce, désormais éclairée au rouge, vêtu d’un blazer à rayures verticales noir et blanc, d’une camisole en dentelle et d’une ceinture corset noire. Elle a complété cela avec de longues mèches ondulées noir de jais.

« Salut, c’est moi, Cher, sur TikTok », a-t-elle dit avec une ambiance plus décontractée.

Du coup, elle était de retour en blonde en tenue n°1 pour l’intro n°3.

En rapport

« Devine qui je suis? » demanda-t-elle, sachant que la question n’avait pas besoin de réponse. « Je suis sur TikTok ! »

Brunette Cher est ensuite revenue pour tenter sa chance, disant à ses nouveaux abonnés sur les réseaux sociaux : « Salut. Bien sûr, vous savez qui je suis. J’allais me présenter mais non.

Ensuite, la femme qui a été considérée et l’icône LGBTQ pendant des décennies a ajouté: « Joyeux mois de la fierté à tous les membres de la communauté que j’aime – et cela signifie vous. »

Après avoir partagé sa première sur TikTok, Cher a posté le clip aux deux Twitter et ses histoires Instagram, et dans toutes les versions de la publication, elle a demandé à ses fans s’ils la préféraient en blonde ou en brune.

Les réponses qui ont suivi prouvent que ses fans préfèrent simplement Cher, quelle que soit sa couleur de cheveux.

Le mannequin Tess Holliday a écrit: « Je ne peux pas, je suis obsédé par toi, je peux, je peux », tandis que la star de « Chilling Adventures of Sabrina » Kiernan Shipka a déliré: « REINE DE TWITTER. REINE DE TIKTOK. Et le petit frère des Jonas Brothers, Frankie Jonas, est intervenu pour dire: « Ne frappez jamais suivez si vite. »

Même le compte officiel TikTok était responsable de l’une des quelque 18 000 réponses, écrivant : « Je ne peux pas y croire !

Mais c’est vrai!

Vidéo associée :