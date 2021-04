Cher est-il un super fan de ‘Law & Order: SVU’? Ses tweets nous le font penser

Cher n’utilise pas beaucoup de mots lorsqu’elle publie sur Twitter. En fait, ses tweets ressemblent parfois à des vers libres ou à des haïkus. Mais elle sait comment aller droit au but, surtout lorsqu’il s’agit de Christopher Meloni!

Et Meloni, qui apparaît sur son ancien terrain de jeu « Law & Order: SVU » tout en jouant dans « Law & Order: Organized Crime » ces jours-ci, l’a remarqué. Jetez un œil à cet adorable échange à partir de lundi:

Cher, 74 ans, a pris une pause pour sauver des éléphants solitaires pour écrire: « CHRISTOPHER MELONI EST UN ACTEUR EXCELLENT ET CHARISMATIQUE ».

A quoi Meloni, 60 ans, a répondu: « Une belle façon de commencer la journée. »

Les fans de « Law & Order: SVU » Christopher Meloni (Elliot Stabler) et Mariska Hargitay (Olivia Benson) sont partout! Virginie Sherwood / NBC

Les fans avaient des questions.

Plus précisément, Cher avait-il «soif» de Meloni? Et avait-elle été informée des récentes photos du derriere de Meloni qui sont devenues virales sur Twitter? (Meloni a déjà utilisé le tag #BestButtInPrimetime après qu’une de ses co-stars l’ait mentionné sur « Conan », un titre que John Stamos à notre connaissance n’a jamais contesté.)

Eh bien, Cher a également répondu:

« Ok, alors elle a aussi vu les photos des fesses », a écrit Latina Fantastica.

Cher a répondu: « Je ne le connais que par SVU »

Et après qu’un autre fan a demandé à Meloni sur Twitter, « Qui n’est pas amoureux de vous? » Cher a clarifié sa signification.

RESPECT pour les autres artistes

N’a rien à voir avec❤️,

🐥🐣 – Cher (@cher) 12 avril 2021

« RESPECT For Fellow Artist Has Nothing To Do With », puis elle a ajouté un emoji en forme de cœur, ainsi que deux autres images d’un bébé poussin dans sa coquille et une hors de sa coquille.

Nous allons laisser les futurs historiens analyser celui-là.

Cher lors de sa période « Dancing With the Stars », en 2019. Eric McCandless / ABC via Getty Images

Pendant ce temps, c’est loin d’être la première fois que l’acteur et chanteur oscarisé a commenté une star de « SVU »; en 2014, elle a tweeté à propos de Mariska Hargitay:

«Je suis impressionnée par le travail et l’intégrité personnelle de #MariskaHargitay», a-t-elle écrit.

Et l’année dernière, elle a tweeté en regardant une rediffusion de « SVU » 2015 avec l’invité Whoopi Goldberg:

Ne va pas mieux que #Whoopi SUR LA LOI ET L’ORDRE

SVU. Je m’incline bébé 🙌🏾🙌🏼.

4Ever

💋

Moi – Cher (@cher) 18 juin 2020

« N’obtient pas mieux que #Whoopi On LAW & ORDER SVU. Je m’incline Babe », a-t-elle écrit, ajoutant deux ensembles d’émojis à cinq mains.

« 4Ever, » ajouta-t-elle avec un bisou emoji.

Ce qui a suscité une réponse du compte Twitter de l’émission de vaisseaux mères:

«Quand nous voyons @cher parler de nous sur Twitter», était le commentaire, mettant en vedette plusieurs émojis aux yeux écarquillés et lacés au cœur, suivis d’une photo de Hargitay dans l’émission et d’une légende: comme des dieux pour – pour les fans. «

Mais regardons les choses en face; les fans de « SVU » et Meloni et Hargitay sont partout: Priyanka Chopra a posté sur les retrouvailles « SVU » à l’écran entre les personnages des deux acteurs (Elliot Stabler et Olivia Benson, qui peuvent ou non être destinées à une romance) en avril dix:

«ICONIC», a-t-elle écrit, avec une série d’émojis aux yeux étoilés, applaudissant, frappant le poing, ajoutant «#happyfan # SVU22», puis des tags pour les acteurs.

Ouais, cela résume à peu près tout pour nous tous! En fin de compte, tout le monde reste pour « SVU », n’est-ce pas?

