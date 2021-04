Charmed Saison 3: Date de sortie, distribution, intrigue et première – Critique !!

Charmed est revenu dans nos vies avec la série de la saison trois, An Inconvenient Reality, après une interruption de près de neuf mois. Stuart Guillard a réalisé l’épisode, qui a été écrit par Nathalie Fernandes.

L’épisode était certainement une lueur d’espoir, avec un dialogue bien rythmé, une dynamique de personnage solide et des moments de personnage mémorables. Après le récapitulatif inquiétant de Macy, nous voyons Julian tracer les premières lignes de bataille en envoyant un message vidéo à la recherche de Macy et de ses sœurs. Mel et Maggie essayaient de localiser Julian de Jimmy, tandis que Macy et Harry cherchaient un ingrédient particulièrement méchant pour une potion particulièrement méchante.

Les interactions de Mel et Maggie avec Jimmy étaient inestimables, en particulier l’approche folle de Mel. C’était agréable de voir Mel ressentir les effets de sa vie de sorcière et de protectrice des sorcières. Elle peut voir à quel point les combats incessants et la clandestinité l’épuisent. Mel aime devenir une sorcière, et la meilleure sorcière qu’elle puisse être, mais la perspective de perdre quelqu’un qu’elle aime / aime à cause de la magie l’a laissée blessée et un peu imprudente.

En tant que fan des interactions Mel-Harry, voir les scènes de Mel-Jimmy sous cette nouvelle lumière était une pure joie. Leurs ressources et leurs motivations contradictoires ont continué à se contracter, donnant lieu à des scènes tendues. C’est dommage que nous n’ayons pas eu plus de scènes avec Jimmy car il est un excellent copain de scène pour tous les épisodes de Charmed.

Melonie Diaz mérite une mention spéciale pour son excellente performance dans l’épisode. Mel a traversé beaucoup d’états émotionnels différents dans cette émission et Melonie a passé un bon moment à les décrire tous.

Jordan et Abigail étaient au centre de B-Story de l’épisode. Jordan n’a jamais été du genre à tenir sa langue, mais la perspective de mourir le lendemain le mettait au bord d’une dépression nerveuse. Sans encouragement Charmed et un horodatage sur sa quête d’équilibrer la balance de la justice, il a recherché Abigail, la seule autre sorcière qu’il connaissait.

J’ai aimé leurs plaisanteries spirituelles, en particulier Jordan appelant Abigail pour ses mouvements bâclés de la saison précédente. Les mots de Jordan ont parfois coupé Abigail comme une lame de rasoir, rendant même les plus sournois d’entre eux sans voix.

Les deux d’entre eux ont finalement sauvé un descendant de l’Institut des tulipes d’une peinture en feu (joli signe d’OG, au fait), mais l’aide d’Abigail a un coût. Un autre frère d’Abigail a été une agréable surprise de la part de l’auteur. Je suppose que ce n’est pas un Caine, mais un Jameson. Pour le moment, mon principal suspect est Nadia de Peyton List, ce qui serait très intriguant.

