Charlize Theron dit que The Old Guard 2 tournera l’année prochaine

Selon la star et productrice exécutive Charlize Theron, une suite de The Old Guard est prêt à démarrer la production l’année prochaine. L’adaptation originale de la bande dessinée de Netflix a été l’un des grands succès des streamers pendant la pandémie, de nombreuses personnes n’ayant rien de mieux à faire que de regarder beaucoup de télévision qu’elles n’auraient autrement pas eu le temps de parcourir. The Old Guard était l’une des deux adaptations récentes de romans graphiques écrits par Greg Rucka, l’autre étant ABC Stumptown. Bien qu’elle n’entre pas trop dans les détails, Theron a confirmé que le script était terminé et prêt à être lancé.

« D’une manière ou d’une autre, il était censé sortir [2020], » Charlize Theron dit après la sortie du film. « Et c’était censé être juste sur les téléviseurs des gens. En fin de compte, c’est pourquoi je pense que c’était un tel succès. Cela parle thématiquement des choses que les gens traversaient. Et donc une partie de moi est comme, ‘Et si c’était ‘pas sur grand écran ?’ Je ne suis pas en colère contre le fait que probablement plus de gens ont vu The Old Guard que tout autre film que j’ai jamais fait, en dehors de Rapide furieux, dans un théâtre. »

Avec Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Harry Melling, Van Veronica Ngo et Chiwetel Ejiofor, La vieille garde suit une équipe de mercenaires immortels en mission de vengeance. En assumant une mission, l’équipe découvre que son identité est exposée et se bat beaucoup pour garder son anonymat tout en accueillant une nouvelle recrue. Le film a généralement été salué par les critiques pour avoir livré des séquences d’action à indice d’octane élevé, avec une lecture consensuelle de Rotten Tomatoes,

« The Old Guard est parfois restreint par les conventions de genre, mais la réalisatrice Gina Prince-Bythewood apporte une vision sophistiquée du genre des super-héros

– et quelques séquences d’action à élimination directe dirigées par Charlize Theron. »

Le film aurait été regardé par 78 millions d’utilisateurs au cours du premier mois de sa sortie, il a atterri dans le top dix des lancements de films originaux les plus réussis de l’histoire du streamer, il était donc probable que The Old Guard 2 serait dans les travaux le plus tôt possible. Le roman graphique sur lequel le film est basé a eu sa propre suite publiée en 2019 intitulée The Old Guard : force multipliée.

La star du film, Charlize Theron, avait déjà envisagé une suite, peu de temps après la sortie du hit Netflix, tout comme d’autres personnes impliquées dans l’original. S’exprimant l’année dernière, Rucka a déclaré à propos d’une suite: « Oui, certainement. J’ai eu des discussions, rien n’est confirmé, et je ne pense pas qu’une décision sera prise quant à savoir si un autre est dans l’offre pendant un certain temps. encore.

La décision d’en faire un autre The Old Guard 2 va être prise par des gens qui sont loin de ma voie. S’ils décident d’en faire un autre, je suis absolument là pour ça. «

Parmi les nombreuses nouveautés récentes sur Netflix, The Old Guard était un candidat improbable pour une suite avant sa première. Basé sur un roman graphique moins connu, même avec quelqu’un comme Theron en tête, il y avait une chance que le film soit tombé sur un terrain d’entente et disparaisse dans la pléthore d’options disponibles pour ceux qui recherchent simplement quelque chose pour passer le temps. Au lieu de cela, The Old Guard est devenu un titre de premier plan pour le streamer scrappy. Qu’il soit aidé par le verrouillage de la pandémie ou simplement un coup sur ses propres mérites, nous verrons si le succès de The Old Guard peut continuer dans la suite quand il arrive enfin.

Sujets : La Vieille Garde 2, La Vieille Garde