Charlie Cox taquine une version «réinventée» de Daredevil dans le MCU

Outre Tobey Maguire et Andrew Garfield, Charlie Cox est peut-être le nom le plus répandu pour apparaître dans la suite à venir Spider-Man : Pas de chemin à la maison. La fonctionnalité Marvel Studios et Disney introduira un multivers en direct qui permettra à des personnages d’univers cinématographiques alternatifs d’apparaître, ce qui incite à la spéculation sur plusieurs Spider-Men. Il y a aussi depuis longtemps des rumeurs selon lesquelles Cox reprendra son rôle de Matt Murdock de Netflix casse-cou.

Cox a toujours nié son implication dans le Homme araignée film, mais cela n’a pas fait grand-chose pour convaincre de nombreux fans de Marvel qu’il n’y est vraiment pas. En tout cas, l’acteur a pu s’ouvrir un peu sur l’avenir potentiel de Matt Murdock et des autres Le casse-cou de Marvel personnages dans le MCU. Images de Cox parlant de casse-cou au MCM Comic-Con à Londres a récemment été téléchargé sur YouTube par DriiftyFilm, et voici ce que Cox a dit lorsqu’on lui a demandé de parler de la prochaine étape pour son personnage emblématique.

« Écoutez, beaucoup de temps s’est écoulé, alors Dieu sait si quelque chose peut nous aider à l’avenir. Je ne sais vraiment pas. Évidemment, si quelque chose devait arriver, ce serait passionnant. Mais parce qu’assez de temps s’est écoulé, je le ferais imaginez que cela devrait être une sorte de réimagination. En supposant qu’ils choisissent de nous utiliser, ce serait un scénario intéressant, car ce serait une réimagination mais avec les mêmes fondements. Donc, je ne sais pas à quoi cela ressemblerait . »

Cette réponse peut entraîner une réponse mitigée avec certains fans. Depuis que Netflix a éliminé Daredevil après trois saisons, des fans ont demandé que les personnages réapparaissent dans le MCU pour continuer leurs intrigues. Cox suggère que si les casse-cou les personnages reviennent, ils ne seront pas les même ceux que nous connaissons et aimons tous de la série Netflix, mais de nouvelles incarnations jouées par les mêmes acteurs. Ce serait sans aucun doute incroyable de les revoir dans ces rôles, mais cela peut être un peu déroutant pour de nombreux fans. Pourquoi ne pas simplement les placer dans le même univers ? Peut-être que Marvel Studios a d’autres plans pour certains des autres personnages du DefendersVerse ?

Charlie Cox n’exclut pas non plus exactement les intrigues continues de l’original casse-cou personnages. Au Comic-Con, il a également mentionné qu’il restait encore des « extrémités libres » qui devaient être liées. En fin de compte, même si Cox n’a vraiment jamais la chance de revisiter ce rôle, il indique clairement qu’il est vraiment satisfait de la façon dont casse-cou s’est avéré et est fier d’y accrocher son chapeau tel quel.

« Je sais qu’il y a tellement de belles histoires à raconter. Nous ne sommes jamais vraiment entrés dans les trucs de Bullseye. Vous savez, il y a une histoire inachevée avec Karen, que nous avons presque dû y arriver dans la saison 2. Il y a beaucoup de choses en vrac nous aimerions terminer. Mais, après avoir dit tout cela, je suis vraiment fier de ce que nous avons fait. Nous avons terminé sur une bonne note et je préférerais que, simplement parce qu’il y a une énorme base de fans, courir dans le sol et finir… se retrouver soudainement avec une quatrième mauvaise saison qui n’a pas vraiment fonctionné et trop de temps s’était écoulé, et tout le monde se dit : « Charlie Cox a la soixantaine maintenant, pourquoi joue-t-il ce rôle ?' »

En d’autres termes, peut-être que si une nouvelle saison de casse-cou pourrait jamais arriver, il faut que ce soit le plus tôt possible. Cox n’a pas totalement écarté cette possibilité, soulignant le nombre de nouveaux programmes lancés sur Disney + cette année seulement. Peut-être pourraient-ils trouver une place dans leur emploi du temps pour un nouveau casse-cou série aussi, surtout avec tant d’attention des fans sur la situation, et avec d’autres stars de la série qui veulent revenir. Pour le meilleur ou pour le pire, Cox réitère qu’une nouvelle émission potentielle comporterait probablement une version réinventée du personnage.

« La seule chose que je dirai, c’est, en fonction de ce qui sort sur Disney +, en fonction des émissions que je regarde – WandaVision, Loki, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver – ils sont si brillants, et ils ont complètement réinventé Loki. Cela m’a époustouflé. Je ne pouvais pas croire à quel point c’était intéressant et différent. Donc, je serais intéressé de voir ce qu’ils veulent faire. »

Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir en salles le 17 décembre, puis nous saurons une fois pour toutes si les rumeurs du retour de Charlie Cox sont vraies. Cette nouvelle vient de DriiftyFilm.

Sujets : casse-cou