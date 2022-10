Charlie Cox laisse entendre que Daredevil: Born Again recommencera et pourrait raconter à nouveau les mêmes histoires

Casse-cou étoile Charly Cox a suggéré que la prochaine série Disney +, Daredevil : né de nouveau, commencera avec beaucoup plus de table rase que prévu. S’adressant à Entertainment Tonight, Cox dit même que Daredevil : né de nouveau pourrait revisiter l’ancien terrain, racontant certaines histoires qui étaient déjà décrites dans l’émission Netflix. Y compris l’origine du personnage.





« Et, d’une certaine manière, ce qui est génial à ce sujet, c’est que nous pouvons potentiellement raconter certaines des histoires encore et encore de la même manière qu’ils le font dans les bandes dessinées, vous savez. De temps en temps, ils recommencent à la début du voyage de Murdock en tant que petit garçon et ils racontent à nouveau toute l’histoire d’origine. Alors peut-être que nous pourrons le faire, je ne sais pas.

Bien qu’il ajoute qu’il ne sait pas exactement quel est le plan pour Daredevil : né de nouveau, Cox semble certainement ouvert à l’idée de réexaminer et de raconter à nouveau des intrigues qui ont déjà été explorées à l’époque de Matt Murdock. Bien sûr, les bandes dessinées le font tout le temps, redémarrant constamment les personnages et racontant des histoires similaires encore et encore. Mais cette approche fonctionnera-t-elle dans une série télévisée en direct ?

Cox a déjà déclaré que Daredevil : né de nouveau n’est pas une quatrième saison de la série Netflix. Pas exactement en tout cas. « C’est une saison 1, ce n’est pas une saison 4, donc c’est une toute nouvelle chose », a déclaré Cox en septembre. « Ce qui, je pense, est la voie à suivre. Si vous devez le refaire, faites-le différemment. . »





Daredevil de Charlie Cox est maintenant entré dans l’univers cinématographique Marvel

Studios Marvel

Ramener Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock alias Daredevil est quelque chose que les fans de Marvel ont rapidement réclamé après l’annulation de l’émission Netflix en 2018. Eh bien, Marvel Studios a clairement écouté, Cox reprenant le rôle de l’avocat Matt Murdock lors de la sortie de la phase 4 de l’année dernière. , Spider-Man : Pas de retour à la maison.

L’acteur est maintenant apparu comme son alter ego de super-héros Daredevil, et arborant un tout nouveau costume, dans la série Disney + She-Hulk : avocate. Bien que la représentation de Daredevil dans le MCU ait été quelque peu mitigée, en grande partie grâce au personnage faisant des blagues et des blagues faites aux dépens du personnage, les fans ont tous convenu qu’il était bon de revoir Cox sous le masque à cornes.

Une chose que Charlie Cox a assurée est que, même si Daredevil est susceptible de devenir un peu plus léger maintenant qu’il est dans le MCU, il ne deviendra pas un slapstick. « Je ne pense pas que cela fonctionnerait. Pas au cours de toute notre saison. Pas avec ce personnage. Je ne pense pas que ce soit suffisamment véridique pour que cela fonctionne vraiment », a déclaré l’acteur plus tôt cette année. .

On ne sait pas encore grand-chose sur la direction de Daredevil : né de nouveau, mais Marvel Studios a révélé qu’il durera 18 épisodes gigantesques. Après avoir joué le rôle de Matt Murdock dans Spider-Man : Pas de retour à la maison, et comme Daredevil dans She-Hulk : avocate, Charlie Cox apparaîtra ensuite dans la série Disney+, Échoavec Daredevil : né de nouveau dû suivre. Daredevil : né de nouveau devrait sortir au printemps 2024.