Charlie Cox dit « Faites attention à ce que vous souhaitez » à propos du retour de Daredevil

Charlie Cox refuse toujours de confirmer les rumeurs de son retour imminent en tant que Matt Murdock dans le MCU, mais la star de Daredevil taquine également à quoi pourrait ressembler un retour potentiel au rôle. Pendant trois saisons sur la série à succès Netflix casse-cou, Cox a impressionné les fans de Marvel avec sa performance, et depuis la fin de la série, beaucoup lui ont demandé de réapparaître ailleurs dans le MCU. Il y a eu beaucoup de rumeurs, mais rien, aucun croisement officiel ne s’est produit pour le moment.

Dans une nouvelle interview avec The Pop Culture Spotlight de SiriusXM, Charlie Cox a de nouveau été approché avec l’idée de reprendre son casse-cou rôle. Cox ne pouvait qu’en parler en disant que c’était « purement spéculatif », précisant qu’il n’y avait toujours rien d’officiel au tableau (à moins que ce ne soit toujours un secret, bien sûr). Il a également averti les fans qu’un tel retour pourrait ne pas être ce à quoi ils s’attendaient, car même s’il revenait au rôle, il pourrait s’agir d’une version « réinventée » de Matt Murdock. Cox pense également que ramener le personnage pourrait risquer de ternir la note élevée casse-cou était parti. Voici ce qu’il a dit dans l’interview, via Collider:

« S’il y avait une opportunité pour moi de revenir en tant que Daredevil, peu importe à quoi cela ressemblerait, j’imagine que ce serait une réimagination du personnage et de la série. S’ils me choisissent pour le faire, il y aura des éléments qui sont bien sûr les mêmes. Ou ils peuvent choisir quelqu’un d’autre et tout redémarrer à nouveau… Vous devez faire attention à ce que vous souhaitez. Vous revenez et ce n’est pas aussi bon ou cela ne fonctionne pas tout à fait ou c’est trop de temps s’est écoulé. Cela ne se déroule pas tout à fait de la même manière. Vous ne voulez pas entacher ce que vous avez déjà. Si nous ne revenons jamais, vous avez ces trois grandes saisons et notre troisième saison était notre meilleure critique. Donc, la trajectoire était en hausse. Je suis extrêmement fier et reconnaissant pour ce que nous avons. «