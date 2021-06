Charles Darwin pourrait avoir une sélection sexuelle à l’envers, selon une nouvelle recherche

23 juin 2021 11:47:52 IST

Charles Darwin était un scientifique prudent. Au milieu du XIXe siècle, alors qu’il rassemblait des preuves de sa théorie selon laquelle les espèces évoluent par sélection naturelle, il a remarqué que cela n’expliquait pas les queues fantaisistes des paons mâles, les bois exhibés par les cerfs mâles, ou pourquoi certains mâles de certaines espèces sont beaucoup plus gros que leurs homologues femelles.

Pour ces bizarreries, Darwin a proposé une théorie secondaire : la sélection sexuelle de traits qui augmentent les chances d’un animal d’obtenir un partenaire et de se reproduire. Il a soigneusement distingué entre les armes telles que les cornes, les éperons, les crocs et la taille pure qui sont utilisées pour maîtriser les rivaux concurrents, et les ornements qui visent à charmer le sexe opposé.

Darwin pensait que les traits sélectionnés sexuellement pouvaient s’expliquer par des sex-ratios inégaux – lorsqu’il y a plus d’hommes que de femmes dans une population ou vice versa. il raisonnait qu’un mâle avec moins de femelles disponibles devrait travailler plus dur pour obtenir l’une d’elles comme partenaire, et que cette compétition stimulerait la sélection sexuelle.

Dans un nouvelle étude, mes collègues et moi avons confirmé un lien entre la sélection sexuelle et les sex-ratios, comme le soupçonnait Darwin. Mais étonnamment, nos résultats suggèrent que Darwin a mal compris les choses. Nous avons constaté que la sélection sexuelle est plus prononcée non pas lorsque les partenaires potentiels sont rares, mais lorsqu’ils sont abondants – et cela signifie examiner à nouveau les pressions de sélection en jeu dans les populations animales qui présentent des sex-ratios inégaux.

Depuis l’époque de Darwin, nous avons beaucoup appris sur les rapports de masculinité inégaux, qui sont courants dans les populations d’animaux sauvages. Par exemple, dans de nombreux papillons et mammifères, y compris les humains, le nombre de femelles adultes dépasse le nombre de mâles adultes.

Ce biais est le plus extrême parmi les marsupiaux. Dans l’antechinus australien, par exemple, tous les mâles mourir brutalement après la saison des amours, il y a donc des moments où aucun mâle adulte n’est vivant et toute la population adulte est composée de femelles gravides.

En revanche, de nombreux oiseaux paradent plus de mâles que de femelles dans leurs populations. Chez certains pluviers, par exemple, les mâles plus nombreux que les femmes par six contre un.

Alors pourquoi de nombreuses espèces d’oiseaux ont-elles plus de mâles, alors que les mammifères ont souvent plus de femelles ? La réponse courte est que nous ne savons pas. Mais il y a des armes fumantes.

Expliquer les rapports de masculinité inégaux

Certains sex-ratios inégaux peuvent s’expliquer en partie par différences de durée de vie. Mammifères femelles, y compris les humains, survivent généralement largement à leurs homologues masculins. Chez l’homme, les femelles vivent en moyenne environ cinq pour cent de plus que les mâles. Dans Lions d’Afrique et orques, la durée de vie des femmes est plus longue jusqu’à 50 pour cent.

Les préférences des prédateurs pourraient également jouer un rôle. Les lions africains tuent environ sept fois plus les buffles mâles que les femelles, car les buffles mâles ont tendance à errer seuls, alors que les femelles sont protégées au sein des troupeaux. En revanche, les guépards tuent beaucoup plus de femmes les gazelles de Thompson que les mâles, sans doute parce qu’elles peuvent distancer plus facilement les gazelles femelles, en particulier les femelles gestantes.

Enfin, les hommes et les femmes souvent souffrir différemment contre les parasites et les maladies. La pandémie de COVID-19 en est un exemple frappant : le nombre d’hommes et de femmes infectés est similaire dans la plupart des pays, mais les patients de sexe masculin ont probabilité de décès plus élevée par rapport aux femmes.

Sex-ratios et sélection sexuelle

Malgré notre connaissance croissante des rapports de masculinité inégaux, l’idée de Darwin liant les rapports de masculinité à la sélection sexuelle a reçu peu d’attention de la part des scientifiques. Notre étude a cherché à résoudre ce problème, en rassemblant ces deux volets de la théorie de l’évolution afin de revisiter l’argument de Darwin.

Nous nous sommes notamment penchés sur l’évolution de gros mâles dans différentes espèces, qui sont souvent plusieurs fois plus grandes que leurs homologues femelles. Nous voyons cela dans babouins mâles, éléphants de mer et oiseaux migrateurs, par example.

Parfois, les femelles sont plus grandes que les mâles, comme pour certaines espèces d’oiseaux, comme le jacana africain. Le terme scientifique désignant lorsqu’un sexe dans une espèce est plus grand que l’autre est « dimorphisme sexuel de taille ».

C’est clair comment sélection sexuelle peut parfois créer un dimorphisme de taille. Assommer un ennemi nécessite de la puissance musculaire, tandis que l’endurance au combat nécessite de l’endurance. Ainsi, être plus gros signifie souvent dominer ses rivaux, gagnant ainsi à la loterie évolutive de la reproduction.

En analysant 462 espèces différentes de reptiles, de mammifères et d’oiseaux, notre étude a trouvé une association étroite entre le dimorphisme sexuel de la taille et les sex-ratios, confirmant les conjectures de Darwin.

Mais la tendance était à l’opposé de celle prédite par Darwin avec ses preuves limitées. Il s’avère que la sélection sexuelle la plus intense – indiquée par les mâles plus gros par rapport aux femelles – s’est produite chez les espèces où il y avait beaucoup de femelles parmi lesquelles les mâles pouvaient choisir, plutôt qu’une rareté de femelles comme le suggérait Darwin.

Implications pour la sélection sexuelle

Cela n’invalide en rien les théories de Darwin sur la sélection naturelle et la sélection sexuelle. Notre découverte montre simplement qu’un mécanisme différent de celui proposé par Darwin est à l’origine de la compétition d’accouplement pour les animaux vivant dans des populations de sexe asymétrique.

L’hypothèse de Darwin était basée sur l’idée que la compétition la plus intense pour les partenaires devrait se produire lorsqu’il y a une pénurie de partenaires d’accouplement. Mais théories plus récentes suggèrent que cette logique n’est peut-être pas correcte et que la sélection sexuelle est en fait un système dans lequel le gagnant remporte tout.

Cela signifie que lorsqu’il y a de nombreux partenaires potentiels dans la population, un mâle supérieur – dans notre étude, le plus gros et le plus lourd – bénéficie d’un gain disproportionné, fécondant un grand nombre de femelles au détriment des mâles plus petits, qui peuvent ne pas se reproduire à tout.

Nous avons besoin d’études supplémentaires pour nous aider à comprendre comment les hommes et les femmes recherchent de nouveaux partenaires dans les populations masculines et féminines, et dans quelles circonstances les ornements, les armements et la taille sont particulièrement utiles. De telles études pourraient nous fournir de nouvelles informations sans précédent sur le fonctionnement de la nature, en s’appuyant sur la théorie originale de la sélection sexuelle de Darwin.

Tamas Szekely, professeur de biodiversité au Milner Center for Evolution, Université de Bath

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original.

