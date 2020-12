Chaque film de vacances sur Netflix que vous devez regarder pour clôturer 2020

Avec autant de temps que nécessaire pour rester à la maison et diffuser, on pourrait penser que nous aurions déjà brûlé toutes les options de films diffusables. Cependant, avec les chances que cela se produise étant presque impossible, il est facile de se laisser emporter par le déluge d’offres. C’est précisément pourquoi, avec 2020 en route (Dieu merci, non?) Et une 2021 plus optimiste qui se profile, nous devons vraiment être un peu plus judicieux sur ce que nous diffusons. Il y a tellement de choses là-bas, des classiques usés par le temps aux tout nouveaux classiques en herbe, qu’il n’y a tout simplement aucun moyen de tout regarder.

Avec chaque devoir d’accompagnement qui accompagne les vacances, la dernière chose que vous voulez est d’être laissé de côté dans le froid du vaste monde des films de vacances à diffuser. Surtout quand il s’agit de Netflix, qui est le plus omniprésent des streamers. Que vous fêtiez simplement avec la famille à l’intérieur de votre maison, que vous fassiez un zoom, que vous organisiez une soirée de visionnage ou que vous ouvriez vos cadeaux sur Google Meet, toutes les personnes avec lesquelles vous êtes en «contact» diffusent quelque chose. Il y a de fortes chances que ce soient des films de vacances, car c’est ce que la plupart des services proposent à cette période de l’année. Maintenant, avec l’aide de cette liste organisée, vous pouvez rester au courant avec « Tous les films de vacances Netflix dont vous avez besoin pour clôturer 2020. »

Holidate

Cet original de Netflix donne une tournure familière à la comédie anti-romantique. Emma Roberts n’aime pas ne pas avoir de beau lors d’événements familiaux. Elle déteste les questions, les regards latéraux et tout le reste. Elle rencontre un gars (Luke Bracey) qui ne veut rien avoir à voir avec une relation et ils décident d’être en couple … mais pour les événements de vacances uniquement. Maintenant, ces deux-là passent une année entière à simuler une relation et que savez-vous? Ils se rendent compte qu’être ensemble n’est peut-être pas une si mauvaise chose après tout. Compte tenu du temps que nous avons tous été obligés de passer avec les gens de notre propre foyer, Holidate est la comédie parfaite (avec beaucoup de romance) au moment parfait.

Un Noël de mauvaises mamans

Mauvaises mamans nous a d’abord donné Amy, Carla et Kiki comme trois femmes qui étaient fatiguées de toutes les merdes que maman doit endurer. Des parents curieux aux enseignants affreux, en passant par les environnements de travail minables, nous avons vu trois femmes tourner le nez efficacement et être elles-mêmes. C’était libérateur et le film a été un énorme succès. Un Noël de mauvaises mamans prend cette idée et l’élargit un peu plus car avec les vacances lancées, ces femmes fougueuses ne supportent aucune merde de QUELQU’UN. Tenez compte du fait que leur mère est venue pour les vacances et vous avez une recette parfaitement joviale pour le désastre!

Vacances Trolls

Cette offre de Dreamworks est une histoire délicieuse pour les enfants dont les adultes pourraient certainement apprendre beaucoup. L’histoire est simple, lorsque la reine Poppy découvre que d’autres n’ont pas de vacances, elle décide d’en créer une pour eux. Bien sûr, cette histoire est un peu schmaltzy mais n’est-ce pas ce que les vacances sont en fin de compte? Donnant? Recevoir? Se soucier des autres au-dessus de nous-mêmes? Vacances Trolls prend ces thèmes et les amplifie afin que les téléspectateurs puissent voir le vrai sens de la saison. Les jeunes et les moins jeunes adorent les Trolls. Ils apprécient ce qu’ils représentent et les histoires qu’ils racontent. Ce film est un excellent complément à tout régime de streaming de vacances.

Les chroniques de Noël

Qui n’aime pas Kurt Russell? Étant donné que ce film nous vient des équipes derrière Seul à la maison et Harry Potter, comment cet original de Netflix pourrait-il ne pas être bon? Un frère et une sœur tentent d’attraper le Père Noël (Kurt Russell) en train de livrer ses cadeaux annuels. Ce qu’ils finissent par faire, c’est faire dérailler le traîneau du Père Noël et maintenant ils doivent aider Saint Nick à faire durer Noël pour tout le monde. Avec Russell jouant un Père Noël un peu différent des autres Père Noël, Les chroniques de Noël C’est le genre de vacances qui transforme vraiment ce genre de films à l’oreille. Oui, tout fonctionne à la fin, mais le point essentiel est tout ce qui a été appris en cours de route.

Les chroniques de Noël: deuxième partie

À la suite du méga succès, Les chroniques de Noël: deuxième partie est venu voler sur son traîneau pour nous sauver à partir de 2020, et pas un instant trop tôt. Kurt Russell est de retour et Sant Claus avec sa femme Goldie Hawn dans le rôle de Mme Claus à ses côtés dans une autre aventure de Noël fantastique qui est idéale pour toute la famille. Dans le film, Kate Pierce passe Noël à contrecœur avec le nouveau petit ami de sa mère et son fils Jack. Mais quand le pôle Nord et Noël sont menacés d’être détruits, Kate et Jack sont inopinément entraînés dans une nouvelle aventure avec le Père Noël. Un des nouveaux films classiques de Noël à ne pas manquer.

Cambriolage de Noël

Pensez à ce titre amusant comme Seul à la maison mais dans une école. Une jeune fille (Cameron Seely) avec beaucoup d’attitude trouve que c’est exactement ce dont elle a besoin lorsque le responsable de l’entretien de l’école (Danny Glover) est kidnappé avant le début des vacances de Noël. Ce qui peut sembler une idée un peu bizarre est en fait chargé de cœur, de plaisir et d’esprit de vacances alors que nous voyons cet enfant de 9 ans surmené résoudre des problèmes très adultes. Avec un virage solide de Glover (après Arme mortelle qui n’aime pas le voir dans QUELQUE CHOSE lié aux vacances?) et une belle performance de Seely, Cambriolage de Noël est un classique des vacances méconnu!

Obtenez le Père Noël

Bien que pas trop différent dans le ton de Les chroniques de Noël, Obtenez le Père Noël est une autre histoire de Santa écrasant son traîneau et de Noël en danger. Dans cette histoire, le Père Noël s’écrase mais il se retrouve derrière les barreaux. Eh bien, le monde ne peut pas avoir ça et c’est alors que deux personnes se présentent pour sortir le Père Noël pour le grand soir! Avec un casting solide qui comprend Jim Broadbent et Ewen Bremner, Obtenez le Père Noël est un très beau film de famille. Réalisé par Christopher Smith Rupture l’histoire a juste assez d’humour adapté aux adultes et aux enfants pour en faire un cadeau pour tout le monde.

Foyer pour votre maison: Birchwood Edition

D’accord, ce « film » d’une heure est probablement quelque chose qu’Andy Warhol aurait adoré étant donné certains de ses films comme Empire. Cette heure tombeau d’un film est un esprit apparenté au très cosy Foyer pour votre maison: Birchwood Edition. Le titre de cette offre en dit long. C’est un feu brûlant sur des bûches dans une cheminée. Cela peut sembler angoissant, mais on ne s’attend pas à ce que vous vous asseyiez et que vous regardiez cela. Au contraire, comme les films Warhol, il est censé évoquer un esprit et une humeur. Riez si vous voulez, mais je défie quiconque de le mettre (même sur son téléphone) et de ne pas se laisser emporter par l’esprit majestueux et crépitant de ce feu qui brûle. Ce titre est clairement un cheval noir qui fait rage sur cette liste!

Klaus

Ce conte nominé aux Oscars est une offre créée par Netflix du plus haut degré. Lorsqu’un postier pas très gentil nommé Jesper se lie d’amitié avec un fabricant de jouets nommé Klaus, cette amitié déclenche une série d’événements positifs qui finissent par infecter de bonté toute une ville pas si heureuse. Avec une distribution vocale qui comprend Jason Schwartzman, JK Simmons et Rashida Jones, Klaus est un conte délicieusement amusant de Sergio Pablos et Carlos Martinez Lopez. Avec une animation stylisée qui accentue la réalité de l’irréalité, Klaus est un film de vacances qui garde une chaleur pour chacun dans la famille.

Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss

Le point de vue de Ron Howard Comment le Grinch a volé Noël du Dr Seuss a eu une très longue vie depuis sa sortie en 2000. Cette histoire de The Grinch essayant de voler Noël à Whoville est une histoire bien usée qui tient encore aujourd’hui. Basé sur le livre de 1957, ce film de 20 ans ne semble jamais vieillir ni perdre de son éclat. Et comment le pourrait-il? Avec un casting qui est top-doublé par Jim Carrey, dans un rôle pour lequel il était apparemment né, regarder ce film pour les vacances est presque un droit de passage. Tout le monde a vu ce film et si vous ne l’avez pas, vous connaissez l’histoire. Cela seul suffit pour en faire l’un des films de vacances dont vous avez besoin sur votre liste de diffusion!

Jingle Jangle: Un voyage de Noël

Avec les solides performances de Forest Whitaker et Keegan-Michael Key, cette histoire du fabricant de jouets (Whitaker) qui perd son amour pour la fabrication de jouets quand il est doublé par son bras droit (Key) est une offre de vacances classique de Netflix. La fortune du fabricant de jouets prend un tournant lorsque sa petite-fille (Madalen Mills) lui rappelle à quel point lui et ses créations sont formidables. Rempli de fantaisie, de musique et d’un jouet qui ressemble beaucoup à Johnny Five de Court-circuit, Jingle Jangle: Un voyage de Noël frappe toutes les bonnes notes du réalisateur David E. Talbert (Premier dimanche).

Le calendrier des vacances

Qui n’aime pas un peu d’amour pendant les vacances? Le calendrier des vacances est un Netflix Original intéressant en ce sens qu’il injecte à cette histoire un peu de science-fiction. Abby (Kat Graham) est une photographe coincée dans une ornière. Elle veut quelque chose mais elle ne sait tout simplement pas ce que c’est. Puis elle obtient un ancien calendrier qui voit l’avenir. Bientôt Abby se retrouve à partager cette information avec son ami Josh (Quincy Brown) et la vie d’Abby devient soudainement beaucoup plus intéressante. D’accord, je me rends compte qu’à première vue, Le calendrier des vacances ne ressemble à rien de ce que nous n’avons jamais vu auparavant. Cependant, l’histoire est intéressante, la performance est fraîche et vibrante, et qui n’aime pas un film de vacances qui mélange les genres?

Ruée vers les vacances

Souvent, nous voyons des histoires de vacances sur des gens dans des moments difficiles alors que tout le monde autour d’eux vit haut sur le porc. Bien, Ruée vers les vacances, un autre Netflix Original, se concentre sur une famille qui doit se regrouper lorsqu’elle est obligée de vivre maigre. Rush Williams (Romany Malco) est un animateur de radio qui doit déménager (et ses 4 enfants) avec sa tante après avoir été licencié de son travail. Comme vous pouvez le deviner, il y a beaucoup de rires dans ce film familial, mais il y a aussi pas mal de drame familial car toutes les personnes impliquées doivent découvrir le vrai sens des vacances. Avec un message solide et des performances fortes, Ruée vers les vacances est le genre de Netflix Original qui pourrait facilement devenir un incontournable des vacances!

Sujets: Netflix, Streaming