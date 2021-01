Chapitre spécial Promised Neverland, We Were Born

Profitez d’un nouveau chapitre spécial qui ajoute plus d’histoire à The Promised Neverland. Ce nouveau chapitre s’intitule «Nous sommes nés».

Nouveau chapitre spécial de The Promised Neverland dans lequel ils nous racontent plus d’histoire. Le manga Le pays imaginaire promis Cela s’est terminé il y a des mois, mais son créateur veut quitter toute l’histoire et raconter certaines parties qui n’ont pas été vues dans le manga. Ce nouveau chapitre s’intitule «Nous sommes nés», et vous pouvez le lire en espagnol grâce à Manga Plus.

Vous pouvez également lire ceci The Promised Neverland Nous sommes nés de l’application pour téléphones mobiles et tablettes. Dans le lien ci-dessous, vous pouvez y accéder.

L’intrigue manga Promised Neverland

Emma, ​​Norman et Ray sont trois orphelins qui vivent heureux dans l’idyllique orphelinat Grace Field House, en attendant le moment où ils se verront attribuer une famille adoptive. Tout change quand ils découvrent accidentellement l’horrible réalité de leur existence, alors ils décident de se rebeller et de se battre jusqu’au bout dans une aventure sombre et terrifiante. Mais son temps presse …

