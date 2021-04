Chansons pour enregistrer votre parcours de vaccination – Spotify

Tant de moments de notre vie – majeurs et banals – sont rythmés par la musique. Mariages, jours de travail, remises de diplômes, anniversaires, trajets domicile-travail, entraînements. . . La liste se rallonge de plus en plus. Récemment, nous avons vu un tout nouveau type de bande-son de fête apparaître dans le monde entier: la liste de lecture du vaccin COVID-19.

Depuis le 1er janvier, les fans de Spotify ont créé plus de 7700 listes de lecture liées aux vaccins dans le monde. Et d’après les chansons qu’ils ont ajoutées, il est clair que optimisme, excitation et humour sont des thèmes clés dans les listes de chansons.

Certaines chansons fréquemment ajoutées comprennent:

Au cours des 90 derniers jours, nous avons même vu un Augmentation de 350% des listes de lecture Spotify générées par les fans spécifiques au vaccin COVID-19. Et comme « quel vaccin avez-vous reçu? » commence à devenir une question courante, les gens rejoignent les fabricants en nommant leurs listes de lecture après des types de vaccins spécifiques.

Donc, pour vous aider à créer votre propre parcours de vaccination, nous avons créé une nouvelle liste de lecture pour vous emmener de la pompe avant le coup, au jab lui-même, à la célébration post-vaccin. Nous avons même travaillé aux côtés du Conseil des annonces pour inclure un lien vers Obtenez des réponses sur les vaccins directement dans la playlist, en veillant à ce que tous les Américains soient informés et disposent des ressources dont ils ont besoin avant, pendant et après la prise de vue.

