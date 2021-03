Changez de cap et sortez de la mauvaise voie

Une fois, dans ma thérapie, j’ai entendu une phrase merveilleuse: vous avez des crédits avec l’Univers. Cela a beaucoup changé ma façon de voir les choses. J’avoue qu’à ce moment-là, je n’ai pas bien compris. J’ai réalisé que j’avais beaucoup souffert, fait beaucoup de bonnes choses et que je le méritais spécifiquement. J’avais généré des crédits pour ma souffrance. Alors, oui, je le méritais.

Même en entendant cette phrase, les choses n’ont pas changé. Je pensais avoir compris, alors pourquoi n’ai-je pas pu utiliser ces crédits? Pourquoi l’amour n’était-il pas venu? Pourquoi l’argent était-il encore si rare? Juste le temps de nous montrer certaines choses.

Aujourd’hui, je comprends que ce que le thérapeute voulait dire, c’est que je le méritais. Seulement ça. Je l’ai mérité juste pour être moi-même. Pour existant et prêt. Les crédits étaient gratuits et, même s’ils avaient besoin de mes efforts pour être rachetés, ils m’appartenaient par droit d’aînesse.

J’ai donc compris pourquoi les bonnes choses ne venaient pas. Bien sûr, je croyais au troc.

J’échangeais avec l’Univers, lui disant qu’une certaine quantité de souffrance valait une nouvelle voiture. Et ce n’est pas ça. Le travail, l’effort que nous faisons ne peuvent venir de la souffrance. En fait, ce type d’effort subi ne compte pas de points. Pas de point.

Ah, mais qu’en est-il des gens qui souffrent depuis des années, qui prennent des bus bondés, qui travaillent comme esclaves pour obtenir quelque chose? Donc, la différence est la suivante. Tout le monde connaît la réussite de quelqu’un qui est venu d’en bas, d’en bas, et qui a construit un empire, par exemple. Cette personne raconte son histoire avec fierté et, voyez-vous, sans une goutte de pitié pour elle-même. Aussi mauvais que cela fût, autant d’efforts qu’elle faisait, elle n’a pas souffert. En effet, comme le disait le poète Carlos Drummond de Andrade: «La douleur est inévitable. La souffrance est facultative ».

Si pour faire quelque chose que vous jugez important, vous souffrez beaucoup, arrêtez. Ce n’est pas ainsi. Je ne parle pas de ne pas essayer, mais d’arrêter la souffrance. Se lever tôt et prendre le bus est beaucoup de souffrance, mais vous le faites en pensant qu’il y aura une récompense, changez de stratégie. Qui connaît un travail moins rémunérateur, mais plus proche? Lorsqu’il n’y a pas de souffrance, les portes de la prospérité commencent à s’ouvrir véritablement.

La souffrance est mauvaise. Les seules souffrances inévitables sont celles des mourants, qui se dirigent mal vers la mort – et ce n’est pas à nous de juger pourquoi. Les autres ne sont que des choix que nous pouvons faire ou non. Et moins nous choisirons de souffrir, plus la prospérité – financière, aimante, familiale – nous sourira.