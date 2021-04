Changer l’heure et l’histoire dans le jeu d’aventure PSVR Wanderer

Le casque PlayStation VR de Sony a abrité certaines des expériences de jeu les plus uniques proposées au cours des deux dernières années, et Wanderer semble en être un autre pour cette liste impressionnante. Prévu pour une sortie plus tard cette année pour le premier appareil PSVR, ce qui signifie qu’il fonctionnera comme un titre PS4, le jeu fascinant du développeur Oddboy place le destin de l’humanité entre vos mains. Une montre-bracelet parlante (oui, vraiment) vous aide à vous frayer un chemin à travers une chronologie alternative et apocalyptique où le passé, le présent et l’avenir doivent être remodelés pour aider à forger un monde meilleur. Nous vous avons dit que celui-ci est unique.

Un article du blog PlayStation présente Wanderer comme «un mélange unique d’énigmes de style salle d’évasion et de séquences d’action pratiques qui vous permettront de rassembler des objets et des événements de différentes périodes de manière parfois improbable et inventive». Il continue: « Faites un pas en arrière dans l’histoire, avec un contrôle de mouvement complet sur deux contrôleurs de mouvement PS, pour découvrir des mondes magnifiquement détaillés qui prennent vie avec des interactions réalistes et innovantes basées sur la physique. »

Quelques exemples donnés incluent marcher sur la lune, participer à un concert de rock en 1969 et Boston dans exactement quarante ans. Nikola Tesla figure même dans une scène. « Découvrez les traîtres dans les derniers jours d’une course aux armements alors que vous déchiffrez des codes pendant la Seconde Guerre mondiale. Préparez des machines complexes aux côtés de l’inventeur frénétique Nikola Tesla et aidez à préparer sa machine de puissance mondiale. Montez sur scène en 1969 et offrez la performance de votre vie pour unir un . Défendez un roi et une civilisation de ce qui semble être une chute inévitable dans les années 1500. » Cela ressemble à un projet ambitieux.

Wanderer sortira sur PSVR au troisième trimestre 2021 – pouvez-vous attendre jusque-là? Partagez vos premières impressions dans les commentaires ci-dessous.