Changement climatique: des points de basculement sociaux qui nous éloignent de l’indifférence pour nous diriger vers le progrès

03 mars 2021 19:12:47 IST

Le monde semble avoir enfin pris conscience de la menace existentielle du réchauffement climatique, et la volonté de résoudre le problème s’accélère dans tous les domaines. Les plus grands pollueurs de carbone de la planète – la Chine, les États-Unis, l’UE – promettent la neutralité carbone d’ici le milieu du siècle; l’énergie solaire et éolienne a continué d’augmenter alors même que le PIB mondial avait diminué de 5% l’année dernière; les deux tiers de l’humanité voient une « urgence climatique »; un des cinq plus grands constructeurs automobiles affirme qu’il ne fabriquera des véhicules à zéro émission qu’après 2035; les principaux investisseurs reculent devant le charbon, tandis que les sociétés de combustibles fossiles perdent de leur valeur.

Les pom-pom girls de l’action pour le climat sont passés maîtres à enchaîner les signes de progrès à portée de main pour conjurer un verre à moitié plein, donc les bonnes nouvelles, les listes de blanchisserie doivent être considérées avec scepticisme.

Il y a sans doute autant de raisons de pessimisme.

La semaine dernière, le chef de l’ONU, Antonio Guterres, a noté que – malgré les promesses de zéro net – « les gouvernements sont loin du niveau d’ambition nécessaire pour limiter le changement climatique à 1,5 degré Celsius et atteindre les objectifs de l’Accord de Paris ».

Le traité de 2015 appelle à plafonner le réchauffement climatique à «bien en dessous» de 2 ° C par rapport aux niveaux préindustriels, et le monde est actuellement sur la bonne voie pour doubler ce chiffre.

Mardi, l’Agence internationale de l’énergie a rapporté que les émissions mondiales de CO2 sont revenues à des niveaux d’avant la pandémie, et plus encore.

Mais dans tous les secteurs – énergie, industrie, géopolitique, finance, opinion publique – une vague d’activités amène les experts à se demander si le monde est enfin en train de prendre le virage du climat.

« Le pendule va-t-il fortement dans la bonne direction? Absolument », a déclaré Gernot Wagner, économiste du climat à l’Université de New York. « Aux Etats-Unis, c’est Washington, c’est Detroit, c’est la Silicon Valley, c’est Wall Street », a-t-il ajouté. « Ils ne se sont pas attendus, tout se passe en même temps. »

Le terme pour ce scénario ensoleillé est «point de basculement social», défini comme un seuil menant de manière irréversible à un nouvel état ou paradigme, qu’il s’agisse d’un passage à des régimes sans viande ou – l’objectif ultime – d’une économie mondiale neutre en carbone.

Ou des véhicules électriques.

Il y a dix ans, les véhicules électriques enregistraient à peine en termes de part de marché, et une élimination rapide du moteur à combustion interne semblait chimérique. Aujourd’hui, la révolution des véhicules électriques est bien engagée et, de l’avis de la plupart, imparable.

Verrouillage des points de basculement

En tête de liste, la Norvège, où les véhicules électriques représentaient 54% des ventes de voitures neuves l’année dernière – les trois quarts si les hybrides rechargeables sont inclus dans le décompte.

Le seul autre pays à deux chiffres est l’Islande, et la part de marché mondiale des véhicules électriques en 2020 était inférieure à 5%.

«Un point de basculement mondial viendra lorsque les véhicules électriques coûteront le même prix à fabriquer que les voitures conventionnelles», a déclaré Tim Lenton, scientifique du système terrestre à l’Université d’Exeter et auteur principal d’une recherche récente qui considère la saga des véhicules électriques en Norvège comme une étude de cas sur les points de basculement.

L’adoption rapide est également facilitée par une volte-face dans les attitudes des consommateurs allant de la méfiance à vouloir ce que les autres ont, un exemple de «contagion sociale».

À elle seule, la Norvège ne bougera jamais le cadran des émissions mondiales de carbone. Mais son exemple novateur – y compris une interdiction des nouvelles voitures polluantes au carbone après 2025 – a une influence extérieure et ajoute à l’élan mondial, disent Lenton et d’autres.

La Grande-Bretagne et la Californie n’autoriseront la vente de véhicules sans émissions qu’à partir de 2035, tandis que la Chine – déjà le plus grand marché des véhicules électriques au monde – a annoncé qu’elle interdirait les voitures à essence et diesel à partir de cette date.

L’industrie a aussi ses leaders.

Le mois dernier, GM, le quatrième constructeur automobile mondial, a annoncé qu’il ne vendrait des véhicules sans émissions qu’à partir de 2035.

La montée en flèche de la valeur de l’action du pure player EV Tesla a récemment fait de son PDG Elon Musk la personne la plus riche du monde.

« Le voir venir à la fois du côté gouvernemental et des grands constructeurs automobiles, cela signale vraiment que le changement est à venir », a envoyé Lenton.

Parfois, une «minorité critique» suffit pour verrouiller un point de basculement, qui peut se produire avant que son impact plus large ne soit visible.

Esclavage et combustibles fossiles

La pression de la base sur les gestionnaires de fonds et leurs clients pour qu’ils déchargent les stocks de combustibles fossiles est un exemple de texte, a déclaré Ilona Otto, chef du groupe de recherche sur la complexité sociale et la transformation du système au Wegener Center for Climate and Global Change de l’Université de Graz. AFP.

«Au début, peu importe pourquoi ils le font, mais plus tard, cela importe moins», a déclaré Otto, auteur principal d’une étude sur la dynamique de basculement social nécessaire pour stabiliser le climat de la Terre d’ici 2050. «Les simulations montrent que si environ 9% de les investisseurs désinvestissent, les autres suivront car ils auront peur d’être laissés pour compte et de perdre de l’argent. «

Le mouvement de désinvestissement climatique, étroitement lié aux objectifs de justice sociale, peut être comparé à la volonté d’abolir l’esclavage à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, a-t-elle déclaré.

Les deux impliquaient des systèmes économiques profondément enracinés qui résistaient activement au changement. Dans le cas de l’esclavage des biens meubles, un long système incontesté s’est rapidement démêlé et a été rapidement perçu comme moralement indéfendable.

« Nous arriverons à un point où il semblera aussi impensable d’utiliser l’énergie des combustibles fossiles que d’avoir des esclaves », a déclaré Otto.

Pendant ce temps, le mouvement climatique mondial de base qui a fait irruption sur la scène mondiale en 2019 – dirigé, en partie, par Greta Thunberg de Suède, alors âgée de 16 ans – continue de prendre de l’ampleur, même si une pandémie qui fait rage en a obscurci sa portée.

« Les inquiétudes concernant l’urgence climatique sont beaucoup plus répandues que nous ne le pensions auparavant », a déclaré Stephen Fisher, sociologue à Oxford qui a contribué à la conception d’une enquête auprès de 1,2 million de personnes dans 50 pays. AFP. « Et la grande majorité de ceux qui reconnaissent une urgence climatique veulent une action urgente et globale. »

Au-delà de la morale, il arrive un moment de transitions sociales majeures où le rejet du statu quo et l’adoption de nouvelles normes devient l’option la plus rationnelle économiquement.

«Même dans les États rouges (républicains), les panneaux solaires sont populaires», a noté James Williams, professeur à l’Université de San Francisco et auteur principal d’une étude récente décrivant les voies plausibles de la neutralité carbone aux États-Unis d’ici 2050.

Il n’y a pas si longtemps, le gouvernement chinois considérait le concept de neutralité carbone comme un fardeau économique, a déclaré le mois dernier Pan Jiahua, directeur de l’Institut d’études sur l’éco-civilisation à l’Université de technologie de Beijing.

Aujourd’hui, cependant, « nous sommes d’accord pour dire que c’est une opportunité pour l’emploi, la croissance et la transformation de la société ».

Une partie de ce consensus en expansion reconnaît que l’alimentation de l’économie mondiale avec des combustibles fossiles n’est plus compatible avec la civilisation telle que nous la connaissons.

Une course que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre

Mais cette dure vérité se heurte à une autre: le charbon, le pétrole et le gaz représentent toujours près de 85% de l’approvisionnement énergétique mondial, et sont subventionnés à hauteur d’un demi-billion de dollars chaque année, tant pour les consommateurs que pour les producteurs, selon l’OCDE. .

Il reste à voir comment cette tension va se jouer – et à quelle vitesse -, mais il ne fait aucun doute que les entreprises de combustibles fossiles ressentent la chaleur.

« Le choc cyclique de Covid a entraîné un pic structurel d’émissions, qui allait se produire de toute façon », a déclaré Kingsmill Bond, analyste principal de l’énergie au sein du groupe de réflexion financier Carbon Tracker. AFP.

«Avant la crise, les énergies renouvelables avaient presque atteint un point de basculement et maintenant, à l’avenir, toute croissance de la demande d’énergie peut être satisfaite par des sources renouvelables», a déclaré Bond, un ancien analyste boursier des grandes banques.

«Dès que cela se produit, vous obtenez par définition un pic de demande de combustibles fossiles, et donc des émissions de pointe», a-t-il ajouté, évoquant la possibilité que 2019 – la dernière année non affectée par la crise de Covid – soit ce pic.

En fin de compte, les volets distincts de l’action climatique doivent fusionner en un tout plus grand que la somme de ses parties.

«Une synergie est nécessaire pour que des changements à grande échelle se produisent», a déclaré Jonathan Donges, co-leader du FutureLab of Earth Resilience in the Anthropocene à l’Institut de Potsdam pour la recherche sur les impacts climatiques.

Les points de basculement sociaux ont un jumeau diabolique dans le système climatique, où Lenton et d’autres scientifiques du système terrestre ont identifié 15 fils déclencheurs de température pour un changement irréversible et potentiellement catastrophique.

Un monde qui s’est réchauffé de deux degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels pourrait pousser la fonte des calottes glaciaires au sommet du Groenland et de l’Antarctique occidental – avec suffisamment d’eau gelée pour soulever les océans de 13 mètres – au-delà d’un point de non-retour.

D’autres points de basculement pourraient voir le bassin amazonien passer de la forêt tropicale à la savane; des milliards de tonnes de sangsues de carbone provenant du pergélisol de Sibérie; la disparition de la calotte glaciaire polaire en été.

Pris ensemble, ces changements pourraient donner lieu à un aller simple vers ce que les scientifiques appellent la « serre chaude », un état profondément inhospitalier que la planète n’a pas connu depuis des dizaines de millions d’années.

« Mais bien sûr, il y a une différence fondamentale entre les calottes glaciaires et les systèmes sociaux », a déclaré Lenton. « Nous avons la clairvoyance de changer notre ligne de conduite. »

Dans un sens très réel, alors, l’humanité est dans une race qu’elle ne peut se permettre de perdre.

« Si nous voulons éviter les mauvais points de basculement, nous devons déclencher les bons points de basculement sociaux », a ajouté Lenton. « Nous avons laissé trop tard pour lutter progressivement contre le changement climatique. »

.

