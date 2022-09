Chainsaw Man : date de sortie de l’anime sur Crunchyroll

in

Animé

La date de sortie de Chainsaw Man, considéré comme l’anime le plus attendu de l’année pour les fans, a été confirmée. Découvrez sa nouvelle bande-annonce et sa sortie sur Crunchyroll !

© CrunchyrollChainsaw Man : date de première de l’anime sur Crunchyroll.

L’étude carte veut continuer à diriger l’industrie de l’anime aujourd’hui, comme ils l’ont fait avec Shingeki no Kyojin Oui jujutsu kaisen. Le prochain grand défi sera homme à la tronçonneusel’adaptation du manga créé par Tatsuki Fujimoto que l’on peut voir via le service de streaming Crunchyroll. Après quelques mois au cours desquels le mystère a été un grand protagoniste, tous les détails à prendre en compte ont déjà été révélés.

Dès la première publication du manga, il a retenu l’attention de ses lecteurs et de ceux qui espéraient voir la prémisse dépeinte à l’écran, comme c’est souvent le cas. Seulement deux ans plus tard, en 2020, il est devenu officiel que Mappa serait derrière la production, en faisant attention aux informations données sur les attentes et les temps d’incertitude à ce moment-là en raison de la pandémie de coronavirus. Enfin, le premier regard est venu.

Après un moment sans nouvelles, les réseaux sociaux officiels ont surpris avec une nouvelle affiche, mais les fans attendaient sa bande-annonce complète, ainsi qu’une date de sortie exacte, puisqu’il avait seulement été dit que ce serait fin 2022. bonne nouvelle Ils sont arrivés début août lors de la Crunchyroll Expo, où ils ont montré leurs annonces les plus importantes et publié le nouvel aperçu du programme, mais leur date de première n’a toujours pas été révélée. Jusqu’à maintenant!

+Quand Chainsaw Man sera-t-il diffusé sur Crunchyroll ?

La production a confirmé que l’anime de homme à la tronçonneuse sera présenté en première sur la plateforme Crunchyroll le 11 octobre. Bien qu’il ait été mentionné qu’elle n’arriverait qu’en novembre, les temps étaient avancés et les fans sont à quelques semaines de voir les premiers épisodes de l’adaptation, qui seront 12 au total. De plus, pour démarrer la semaine ils ont publié une nouvelle bande-annonce qui a suscité l’enthousiasme des internautes en obtenant des centaines de milliers de likes.

La prémisse de cette histoire tourne autour Denjiun adolescent qui vit avec un démon tronçonneuse nommé pochita. En raison d’une dette que lui a laissée son père, il mène une vie misérable tout en remboursant sa dette en collectant des cadavres de démons avec Pochita. Un jour, Denji est trahi et tué. Alors que sa conscience s’estompe, elle conclut un accord avec Pochita et ressuscite comme « L’homme à la tronçonneuse »un homme au cœur de démon.

