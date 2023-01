Chainsaw Man célèbre le succès de sa première saison avec une nouvelle bande-annonce manga doublée

L’imprimante Sauter des bandes dessinées a célébré le succès de la première saison de l’anime de »Homme à la tronçonneuse » avec une nouvelle bande-annonce totalement originale où l’on peut voir diverses scènes du manga avec le doublage de l’anime.

Dans la vidéo publiée sur le compte YouTube officiel de l’imprimerie de mangas, vous pouvez voir les phrases préférées des fans d’anime et les placer dans l’art original du manga. Chacune des lignes est accompagnée du numéro du chapitre et de la page dans laquelle elle apparaît, afin que les téléspectateurs puissent trouver l’origine de ce moment précis.

La vidéo met non seulement en lumière le dialogue mémorable de la série, mais également les talents des doubleurs de l’anime, qui ont donné vie aux personnages avec leurs performances tout au long de la saison 1.

Toujours avec de nombreux fans et critiques satisfaits de l’adaptation animée de » Chainsaw Man », la série a reçu quelques critiques de la part des fans japonais du manga. Une pétition sur Change.org intitulée » Chainsaw Man Reboot » demande que l’anime soit refait en raison de son mauvais jeu d’acteur et de sa voix et de sa faible qualité d’animation, ainsi que de sa non-fidélité au matériel source.

Avant cela, de nombreux utilisateurs sont venus défendre l’adaptation de MAPPAen particulier le travail du réalisateur d’anime ryu nakayamaqui a été acclamé pour avoir apporté une approche cinématographique à l’anime.

La nouvelle bande-annonce vocale de Jump Comics se termine par une brève image de Reze, un personnage du manga » Chainsaw Man » qui ne sera pas familier à ceux qui ne suivent que l’anime. Alors que MAPPA n’a pas encore annoncé une deuxième saison de l’anime, l’épisode 12 a laissé une petite apparition du nouveau personnage à sa fin, ce qui pour beaucoup était la confirmation que l’anime pourrait revenir bientôt.

la manche de Tatsuki Fujimoto Il est toujours en cours de publication, étant actuellement dans la partie 2 de »Chainsaw Man » dans son chapitre 115, donc MAPPA a encore beaucoup de contenu à adapter. »Chainsaw Man » est disponible sur la plateforme de croustillantil.