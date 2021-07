Chainsaw Man Anime: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les dernières mises à jour

– Publicité –



Tatsuki FUjimamoto a créé Chainsaw man, une série primée. Nous avons tous entendu parler des anges et des démons dès l’aube de l’univers. Bon comparé à l’ange et pauvre au diable. Cette série explique comment le Diable est né. La conception de la peur humaine était la façon dont il est entré dans ce monde. Les peurs ont permis à la forme du diable grandissant de prendre forme lentement.

Ils tirent leur pouvoir de leurs peurs humaines. Ils s’avèrent avoir plus de pouvoir que les humains et des capacités surnaturelles inconnues qui aident à équilibrer la peur qu’ils provoquent. Les humains peuvent demander de l’aide et utiliser leur pouvoir. Mais, les humains savent mieux que quiconque que les humains sont en avance dans tous les aspects. Par conséquent, certains humains embauchent ces démons.

Quand Chainsaw Man sortira-t-il ?

Malgré la dernière bande-annonce de « Chainsaw Man », le studio MAPPA révélant l’animation, nous ne savons pas quand elle sera disponible. La production semble être sur la bonne voie, et le travail de MAPPA semble poli et expressif. Les créateurs n’ont pas encore confirmé quand « Chainsaw Man », mais il est impossible de dire avec certitude quand la série sortira.

Les autres émissions de MAPPA nous permettent cependant de faire une estimation approximative du moment où « Chainsaw Man » sortira. Par exemple, l’adaptation animée de Jujutsu Kaisen a été annoncée dans un numéro du Weekly Shonen Jump en 2019. Elle est finalement sortie fin 2020. « Dorohedoro », en revanche, a été annoncé de la même manière en 2018, mais pas avant début 2020. Dans cette lumière, nous nous attendons à ce que « Chainsaw Man » soit disponible dans les 12 prochains mois.

Si vous ne pouvez pas attendre une seconde de plus pour « Chainsaw Man », alors la partie originale du manga est disponible. Il est en production depuis près d’une demi-année civile. Bien que l’on ne sache pas à quel point l’anime restera fidèle à sa source. La norme de l’industrie est que les adaptations restent fidèles aux originaux du manga. Ce sera donc probablement la même histoire. Vous devrez attendre que l’animation soit rendue à chaque seconde sanglante et sanglante.

Spoilers homme tronçonneuse

L’histoire de Benji sera probablement racontée dans la première saison. L’histoire pourrait montrer le protagoniste en difficulté financière après le suicide de son père. Il pourrait alors aller travailler pour les Yakuza pour rembourser sa dette. Nous pouvons découvrir comment Denji, Pochita ont formé une amitié si étroite. Le meurtre de Denji pourrait avoir été orchestré par les Yakuza après avoir collaboré avec un diable. Cela incitera probablement les actions de Pochita à devenir le cœur de Denji.

Denji, un homme à la tronçonneuse hybride, pourrait rejoindre le Bureau de la sécurité publique et travailler officiellement en tant que chasseur de diable. Makima sera le collègue de Denji pour la Sécurité publique. Denji peut l’avoir comme un intérêt romantique au début avant qu’elle ne devienne l’antagoniste principal. Power sera l’autre personnage principal de cette série. Elle est connue pour son amitié extraordinaire avec Denji, qui sert souvent de noyau émotionnel au manga. Cette relation se poursuivra dans l’anime. Vous pourrez également voir une partie de la vie quotidienne de Denji avant qu’il ne doive assumer la dette de son père.

Chainsaw Man Animation Cast et rumeurs d’autres personnages

La liste des personnages est divisée en divisions appelées section spéciale Tokyo 4, division Tokyo 2,5, etc. La division spéciale contiendra notre protagoniste, antagoniste, Power et Makima. Mais nous connaissons Pochita, la personne qui a aidé Denji. A ce titre, il jouera un rôle extrêmement extravagant. Denji est son seul ami. C’est un diable dans le corps du chien, mais il se soucie aussi de Denji. Il ne veut que le bonheur et l’épanouissement de Denji.

Cela peut également être une alerte de spoiler pour les fans. Mais pour ceux qui font défiler vers le bas pour voir combien il en reste, c’est le bon endroit pour eux. Vous pouvez revenir à la page d’accueil si les spoilers ne sont pas votre truc.