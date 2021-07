Chainsaw Man Anime: date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que nous savons jusqu’à présent

– Publicité –



La populaire série de mangas « Chainsaw Man » est en cours d’adaptation en anime. La première bande-annonce officielle de PV a été publiée en ligne.

Il existe de nombreuses séries de mangas disponibles en ligne aux quatre coins du monde. Chainsaw Man est l’un d’entre eux.

Le manga est un favori des fans depuis de nombreuses années. Il présente un thème plus sombre que les autres séries, ainsi que beaucoup de violence sanglante et regorge de personnages formidables.

Les amoureux du CSM ont passé une semaine exceptionnelle : la première du premier trailer de l’adaptation anime en ligne la semaine dernière !

Date de sortie de Chainsaw Man

Chainsaw Man ne sortira pas à une date officielle, mais il est prévu que l’anime sortira dans le courant de 2018. Fin 2021 Une première en octobre ou novembre sera réalisée en même temps que la saison télévisée d’automne japonaise.

Les fans britanniques et internationaux n’auront peut-être pas longtemps à attendre, car Attack on Titan de la MAPPA est également disponible pour être visionné le même jour qu’il est diffusé ici au Japon. Cela n’a pas été confirmé.

Tronçonneuse Man Anime Complot attendu

Cette histoire parle de Denji, un adolescent. Denji est contraint par la pression d’une dette que son père devait à quelqu’un, mais il est décédé sans la payer. Il est encouragé à devenir un diable chasseur. Bientôt Denji rencontre Pochita. Pochita peut être décrit comme un diable et Denji est censé l’aider. Pochita évoque la même peur que les personnes qui utilisent des tronçonneuses. Les Yakuza vont bientôt trahir Denji. Denji était un agent Yakuza tout le temps. Denji a perdu la vie à la suite de cette trahison. Mais Denji, le protagoniste, ne sera pas battu.

Pochita, le compagnon de confiance de Denji pendant tout ce temps, tentera à plusieurs reprises de lui donner vie. Ceux-ci serviront de cœur à Denji. Cela fera de Denji un hybride, ou l’homme à la tronçonneuse éponyme. Cela lui permettra de faire partie du Bureau de la sécurité publique et de commencer officiellement son premier emploi. Il est possible que l’antagoniste Makima rencontre Denji et que le protagoniste tombe amoureux de lui.

Power, le meilleur ami de Denji, jouera un rôle central dans la série. Cela en révélera plus sur la vie et les premières années de Denji. Il nous dira également comment son père s’est endetté.

Bâton d’homme à la tronçonneuse…

Les membres du personnel suivants ont été confirmé travailler sur la production du CSM.