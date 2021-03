Chadwick Boseman remporte le Golden Globe du meilleur acteur, sa femme accepte avec un discours émotionnel

«Il disait quelque chose de beau, d’inspirant, quelque chose qui amplifierait cette petite voix à l’intérieur de nous tous qui vous dit que vous pouvez. Cela vous dit de continuer, cela vous rappelle ce que vous êtes censé faire en ce moment dans l’histoire, il remercierait Dieu, il remercierait ses parents, il remerciait ses ancêtres pour leurs conseils et leurs sacrifices.

« Il remercierait son équipe incroyable: Michael Greene, Azeem Chiba, Nicki Fioravante, Evelyn O’Neill, Chris Huvane, Logan Coles. Il remercierait son équipe sur le plateau pour ce film : Deidra Dixon, Sian Richards, Craig Anthony et Andrew Carlone . «

« Il remercie M. George C. Wolfe, M. Denzel Washington, beaucoup de gens chez Netflix. Il remercie Mme Viola Davis, M. Glynn Turman, M. Michael Potts, M. Colman Domingo, Mme Taylour Paige, M. Dusan Brown. Et je n’ai pas ses mots. Mais nous devons prendre tous les moments pour célébrer ceux que nous aimons, alors merci, HFPA, pour cette opportunité de faire exactement cela. Et chérie, continuez-les à venir . Merci. »