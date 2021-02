Chadwick Boseman obtient une nomination posthume aux Golden Globes pour le fond noir de Ma Rainey

Chadwick Boseman a été nominé pour un Golden Globe. Le regretté acteur, surtout connu pour son travail dans l’univers cinématographique Marvel dans des films comme Panthère noire, est décédé de façon inattendue l’année dernière après une longue et secrète bataille contre le cancer. Mais Boseman a eu une dernière belle performance dans la boîte avant son décès avec Fond noir de Ma Rainey, qui a fait ses débuts sur Netflix à la fin de l’année dernière. Cette performance a officiellement valu à Boseman une nomination posthume aux Golden Globes.

La liste complète des nominés aux Golden Globe Awards a été révélée aujourd’hui. Chadwick Boseman a été l’un des cinq acteurs à décrocher une nomination dans la catégorie Meilleur acteur – Drame. Nominé aux côtés de Boseman sont Riz Ahmed pour Son du métal, Anthony Hopkins pour Le père, Gary Oldman pour Mank et Tahar Rahim pour Le mauritanien. On pensait également que Boseman avait une chance légitime de gagner une nomination du meilleur acteur de soutien pour son travail dans Spike Lee. Da 5 Bloods, qui a également été publié sur Netflix juste avant son décès. Da 5 Bloods a été complètement exclu de toutes les grandes catégories à la fin.

Bien qu’il reste à voir ce qui se passera tout au long de cette saison de récompenses vraiment étrange, cela augmente considérablement les chances de Chadwick Boseman de remporter également une nomination aux Oscars. Si cela se produit, Boseman rejoindra un petit nombre d’acteurs qui ont été nominés pour un Oscar à titre posthume. Heath Ledger a été nominé et a remporté le prix du meilleur second rôle pour son travail en tant que Joker dans Le Chevalier Noir suite à son décès prématuré.

Fond noir de Ma Rainey a été réalisé par George C. Wolfe et a été adapté de la pièce de théâtre primée du même nom d’August Wilson. Il se concentre sur un musicien de jazz légendaire nommé Ma Rainey, joué par Viola Davis. Pour son travail, Davis a également été nominée pour la meilleure actrice – Drame cinématographique aux Golden Globes. Le casting comprend également Colman Domingo, Glynn Turman, Michael Potts, Taylour Paige, Dusan Brown, Jeremy Shamos et Jonny Coyne.

Hollywood a été secoué en août 2020 lorsqu’il a été annoncé que Chadwick Boseman était décédé d’un cancer. Son combat a longtemps été gardé secret et l’acteur a travaillé pendant des années tout en recevant discrètement un traitement. À travers son parcours en tant que Black Panther de Captain America: guerre civile à Avengers: Fin de partieet tout en donnant vie à des icônes dans des films comme 42, où il a joué Jackie Robinson, et Montez, dans lequel il a interprété James Brown, Boseman a continué à travailler tout en combattant une bataille majeure dans les coulisses. Quant à son rôle de T’Challa, Marvel a déjà déclaré qu’ils ne le refondraient pas. Au lieu de cela, on s’attend à ce qu’un autre personnage prenne le relais dans Panthère noire 2.

Netflix a dominé le reste du peloton dans l’ensemble. Le réalisateur David Fincher’s Mank a mené le peloton en termes de films avec un total de six nominations, dont une pour le meilleur film dramatique. La Couronne a également marqué gros dans le département TV, en tête du peloton avec six nominations.

La Globes dorés seront diffusés le 28 février sur NBC. Cette nouvelle nous parvient via le site officiel GoldenGlobes.com.

