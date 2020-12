Chadwick Boseman honoré par Robert Downey Jr. et Don Cheadle aux MTV Movie and TV Awards

Chadwick Boseman a été honoré par ses collègues de l’univers cinématographique Marvel Robert Downey Jr. et Don Cheadle ce week-end. Les deux acteurs ont rendu hommage à Boseman aux MTV Movie and TV Awards, où il a été honoré du prix Hero for the Ages. La panthère noire star est décédée en août après une longue et secrète bataille contre le cancer du côlon. Downey Jr. dit que Boseman « a vraiment incarné ce que cela signifiait être un super-héros » pendant la diffusion, ce qui a beaucoup fait écho au cours des derniers mois.

.@Robert Downey Jr et @DonCheadle a rendu hommage au regretté Chadwick Boseman devant son Héros des Ages à la #MTVAwards: Le meilleur de tous les temps. ❤️ pic.twitter.com/EmE5FcPXUM – MTV (@MTV) 7 décembre 2020

Les MTV Movie and TV Awards se déroule normalement pendant l’été, mais la crise de santé publique a obligé le réseau à reporter l’événement. Robert Downey Jr. et Don Cheadle est apparu dans un message préenregistré, où ils ont parlé de Chadwick Boseman. MTV dit que leur prix Hero for the Ages «honore une star dont l’héroïsme à l’écran n’a été dépassé que par le véritable héros qu’ils étaient hors écran». Downey Jr. avait ceci à dire à propos de Boseman.

« La seconde où vous l’avez vu à l’écran pour la première fois ou avez eu l’occasion de le rencontrer en personne, son énergie et son intensité étaient indéniables. Il y avait quelque chose de différent et de spécial chez Chadwick Boseman. »

Don Cheadle a ajouté: «Chaque fois qu’il montait sur le plateau, il inspirait et influençait tout le monde. Et à chaque rôle, il créait une nouvelle légion de fans. Il avait un pouvoir incroyable d’unifier les gens grâce à leur amour pour son travail et à son respect en tant que personne. . » Cheadle a également pris le temps de rappeler aux gens que Chadwick Boseman n’était pas seulement un super-héros à l’écran. Il avait ceci à dire.

« Chadwick sera à jamais connu comme le Panthère noire, mais il a également peint des représentations incroyablement puissantes d’hommes réels emblématiques et influents qui ont changé le monde … Il a apporté l’humanité et la vérité à la représentation de personnes qui se sentaient plus grandes que nature, et il l’a fait d’une manière qui honorait leurs souvenirs. «

Paroles de Robert Downey Jr. et Don Cheadle sur Chadwick Boseman rien de nouveau. Tous ceux qui sont déjà entrés en contact avec l’acteur décédé semblent avoir dit des choses similaires, c’est pourquoi son héritage continuera de vivre bien après 2020. Boseman a pu se connecter avec des collègues, des fans et des étrangers d’une manière unique grâce à son cadeau et beaucoup de ces belles choses ont été dites à propos de l’homme alors qu’il était encore en vie.

Comme il y avait un manque de nouveaux films et émissions de télévision en 2020, MTV a décidé d’emprunter une voie différente avec leur événement annuel. Ils ont décidé d’honorer le plus grand de tous les temps, alias GOAT, des années 1980 à nos jours. En plus de Robert Downey Jr. et Don Cheadle, l’événement a présenté des apparitions de Selma Blair et Sarah Michelle Gellar, qui ont recréé leur Intentions cruelles Kiss, ainsi que d’autres apparitions de Kevin Bacon, Drew Barrymore, Kristen Bell, Jamie Lee Curtis, Gal Gadot, Kevin Hart, Adam Sandler, Jason Segel et Cobra Kai star William Zabka. Vous pouvez regarder l’hommage de Chadwick Boseman ci-dessus, grâce à le compte Twitter officiel de MTV.

Sujets: MTV Movie Awards, Black Panther