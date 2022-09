Chadwick Boseman: comment le casting de Black Panther 2 a évolué

merveille

Le réalisateur Ryan Coogler a été très clair sur la suite de Black Panther mais la mort de Chadwick Boseman a tout changé. Comment le casting a-t-il évolué ?

la triste fin de Chadwick Boseman produit d’un cancer que l’acteur gardait secret alors qu’il se battait courageusement pour sa santé a fini par modifier les plans que le réalisateur Ryan Coogler avait lancé avec l’interprète pour le développement de la suite de Panthère noire. Malheureusement, l’absence physique du protagoniste a tout changé pour ce projet et pour la vie des personnes qui se sentaient identifiées à T’Challa.

Ryan Coogler parlé de ces questions avec le magazine Empire où il a dit le nouveau film, Panthère noire : Wakanda pour toujoursc’est « Similaire spirituellement » au plan initial et ajouté : « Ce groupe unique ressemble plus à un groupe qu’à un groupe d’acteurs, et Chad était notre chanteur principal. Donc pour moi, c’était comme, ‘Comment puis-je trouver une chanson qu’ils peuvent encore télécharger et chanter ?’, à la lumière de ce à quoi nous avions affaire. ». La disparition de Chadwick semblait être quelque chose de franchement insurmontable au début.

L’actrice Lupita Nyong’o fait remarquer : « Une fois que nous avons perdu Chadwick, l’idée que nous puissions continuer était tout simplement insondable pour moi. »mais lorsqu’elle a vu le nouveau concept, elle a eu l’occasion d’y réfléchir et a dit sans aucun doute : « Ce que Ryan a fini par partager avec moi était absolument véridique et magnifique… à la fin, j’étais en larmes. ».

Une perte irréparable et une histoire qui doit continuer

Un autre des visages importants au sein de la distribution de Wakanda pour toujours c’est Letitia Wright qui a profité d’une autre interview et a dit : « Le parcours de Shuri m’a permis de souffrir, de pleurer, de rire et d’acquérir une force que je n’aurais jamais cru pouvoir avoir. Les épreuves et les tribulations font de vous ce que vous êtes. Soit vous prenez votre retraite, soit vous vous levez et repartez. J’ai l’impression que Shuri me regardait tous les jours, se demandant si j’allais prendre ma retraite ou repartir. Et j’ai continué jusqu’à ce que la guérison commence à se produire pour moi. ».

Interrogé sur la possibilité que Shuri devienne le nouveau protecteur de Wakanda et hérite du manteau de Panthère noire après que son frère T’Challa ait été choisi pour cette tâche, Letitia Wright déclaré: « C’est une question à laquelle il est difficile de répondre… J’en ai eu une conversation avec Ryan et Chad quand nous faisions Black Panther, et nous en avons brièvement parlé. » Nous devrons attendre de voir la bande pour cette réponse.

Wakanda pour toujours met en vedette Letitia Wright dans Shuri, Lupita Nyong’o dans Nakia, Angela Bassett dans Ramonda, Martin Freeman dans Everett Ross, Danai Gurira dans Okoye, Winston Duke dans M’Baku, Dominique Thorne dans Riri Williams et Tenoch Huerta dans Namor, entre autres .. autres. Le fauteuil du réalisateur est occupé par Ryan Coogler et le film sortira dans les salles du monde entier le 10 novembre 2022 prochain.

