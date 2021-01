Chacun de nous a le masque que nous méritons

Les personas sont des masques que nous utilisons pour ne pas montrer qui nous sommes vraiment. Ces masques sont essentiellement destinés à notre sécurité et à notre protection.

Les masques que nous connaissons sont pour la sécurité, c’est-à-dire que nous nous en rendons compte en voyant certains professionnels de la santé utiliser comme: médecins, infirmières, chirurgiens, dentistes, etc., dans le domaine de la construction, serruriers, soudeurs, peintres, etc., ceux-ci utilisent des masques pour éviter de propager des maladies, des accidents, etc.

Il y a des masques comme protection, c’est-à-dire pour ne pas laisser la véritable identité affichée et sont utilisés par des professionnels qui volent, des voleurs, des cambrioleurs, des ravisseurs, des ravisseurs, etc.

Que sont les masques émotionnels?

Lorsque nous parlons de personnages / masques émotionnels, ce sont en fait des distorsions de personnalité que nous apprenons dans nos vies pour assurer notre sécurité et notre protection. Nous appelons cette «double personnalité», c’est-à-dire que ce sont des masques que nous devons construire pour survivre au revers de la vie.

Lorsque nous sommes enfants, nous sommes libres et naturellement heureux. Il n’y a pas de «culpabilité» ou de conscience chez les enfants. Cependant, avec l’interaction entre les adultes (membres de la famille – père, mère, frère, oncles, tantes, amis, etc.), les enfants sont exposés à des situations et des émotions qui les feront souffrir. Lorsque l’enfant voit que les gens ne les acceptent pas tels qu’ils sont, ils essaieront de réduire la douleur de la non-acceptation, l’enfant démissionne alors et finit par créer une personnalité (personnage / masque). Elle fait cela pour survivre, pour être ce que les autres veulent qu’elle soit. Ensuite, l’enfant commence à porter un masque de personnalité pour protéger sa véritable identité.

Et, quand nous grandissons, nous continuons à utiliser ce mécanisme (masques / personas) pour essayer de survivre dans des situations de la vie telles que: rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice. Chaque fois qu’une situation se produit qui ne nous rend pas heureux, nous utilisons les masques / personnages que nous avons appris dans notre enfance.

C’est quelque chose de commun et tous les êtres humains le font inconsciemment, c’est-à-dire qu’ils sont des réactions aux actions de la vie. La question est de savoir quand ces masques / personnages prennent le dessus sur nos vies et, chez certaines personnes, cela se produit, cela s’appelle des troubles de la personnalité.

Nous savons que nous sommes comme ça car à chaque fois que nous avons nos situations désagréables et nos attentes frustrées ou non satisfaites, nous entrons dans une sorte de souffrance émotionnelle qui nous amène à utiliser les masques / personas.

Prenons un exemple: si vous prenez rendez-vous avec quelqu’un ou qu’à ce moment-là, la personne est restée pour appeler et n’a pas appelé ou ne s’est pas présentée. L’émotion qui apparaîtra certainement sera l’une de celles mentionnées ci-dessus et, lorsque nous ressentirons cette émotion, nous nous référerons aux masques / personnages que nous avons appris dans notre enfance, et ce seront notre protection. Et, cela nous apportera une forme de plaisir, nous enlevant le mécontentement que nous ressentons envers la personne qui n’a pas appelé ou n’est pas venue. Nous faisons cela toute notre vie, parfois, tout le temps, tout le temps.

Ci-dessous, je vais décrire / copier ce qui est commun lorsque nous parlons de masques émotionnels / persona en psychanalyse. Les masques les plus courants:

Iron Man – (le masque de rejet)

Un garçon rejeté par ses parents, il passe sa vie à essayer de les impressionner, à demander une sorte d’approbation paternelle. Cela développe une terrible anxiété dans vos relations. Il se sent seul, vit enfermé dans un laboratoire pour tenter d’échapper au rejet, mais l’huître émotionnelle qui aurait dû le protéger, en réalité, l’isole. Au lieu de garder la douleur à l’extérieur, elle a gardé la douleur confinée à l’intérieur. Il devient alcoolique.

Spiderman – (le masque de l’abandon)

Orphelin quand il est petit, le garçon va vivre avec ses oncles. En raison de l’abandon, le garçon a grandi pour devenir un adolescent timide mais extrêmement intelligent. Il est mal à l’aise avec les filles et n’a pas beaucoup d’amis. Avec une faible estime de soi, il cherche toujours des emplois qui le réprimeront. Votre patron vous opprime et vous exploite toujours. Il voit son oncle se faire tuer et se sent coupable de la mort de son oncle. En raison de la culpabilité, il est incapable d’établir des relations réelles et vraies. Il décide de vivre seul, nourrissant sa solitude et creusant le vide d’abandon dans son cœur.

Zorro – (le masque de l’humiliation)

De retour d’Europe après une longue période d’études, le jeune Diego arrive en Californie. Avec ses gestes chevaleresques actuels appris des Français, il est humilié par les amis de son père, par les employés de la ferme et même par son père. Avec cela, il profite de l’occasion pour incorporer le rôle d’une personne impuissante et lâche dans le but de défendre les «faibles et opprimés» contre l’oppression des colonisateurs espagnols et de leur armée; Sans déguisement, il se fait passer pour un homme qui se recroqueville face à des situations dangereuses. Deux personnalités viennent vivre, l’une faible en tant que personne et l’autre forte avec son masque.

Batman – (le masque de l’injustice)

Le garçon subit un traumatisme dans son enfance lorsqu’il voit ses parents assassinés lors d’une agression; commence à vivre avec des peurs, caché dans son manoir et choyé par le majordome, le garçon commence à détester tous les actes d’injustice; Il commence à se sentir comme un justicier, voulant faire justice de ses propres mains; avec ce sens de la justice, il a le sentiment de vouloir contrôler la vie des autres (être Dieu); De ce fait, il s’isole de la société pour ne pas avoir de relations avec personne pour ne pas manquer de faire justice; il vaut mieux ne pas être un ami lorsque vous vous jugez vous-même et devez vous éliminer. Il vit seul et malheureux.

Darkman – (le masque de la trahison)

Un scientifique fait détruire son laboratoire par une explosion provoquée par un gang intéressé par ses inventions. Trahi, lésé, blessé et livré à mort, cet homme se réfugie dans les égouts de la ville, vit avec des rats, se recroqueville dans des haillons pour ne pas voir son visage défiguré par la brûlure et vit nourrir tous les sentiments de vengeance, de justice et de punition. Il vit isolé, amer dans ses sentiments et est incapable d’exprimer le sentiment d’amour qu’il avait pour sa petite amie. Il se cache derrière son masque pour pouvoir la voir de loin et essayer d’apprécier sa beauté. Souffre de solitude mais se nourrit de haine.

Tous les personnages, héros de bandes dessinées, personnages de fiction, ont été créés par des personnes qui avaient presque la même identité. Nous avons réalisé que:

Pour se sentir fort et courageux, tout le monde devait porter son masque;

Chacun dans son déguisement se cachait de ses problèmes émotionnels et ne voulait pas y toucher pour être guéri;

Les masqués sont des gens malheureux, seuls, solitaires et tristes;

LES MASQUES NE NOUS PERMETTENT PAS DE MONTRER QUI NOUS SOMMES EN FAIT;

LES MASQUES NE NOUS PERMETTENT PAS D’ÊTRE HEUREUX;

LES MASQUES NE NOUS PERMETTENT PAS D’ACCOMPLIR DIEU.

Il n’y a pas de potion magique pour nous sortir de l’emprisonnement de ces masques / personnages, notamment parce que beaucoup d’entre eux sont bons pour nous – dans une certaine mesure – et, puisque nous les avons reçus enfants, nous devrons apprendre à vivre avec eux au cours de notre vie.

Aucune guérison émotionnelle ne se produit du jour au lendemain, car aucune douleur et aucun masque / personnage n’apparaissent soudainement, nous devons donc développer le processus de connaissance de soi et de développement personnel et émotionnel.

Bien sûr, nous aurons souvent besoin d’aide pour comprendre et poursuivre ce processus, car ce sont des étapes difficiles qui représenteront des changements dans la vie.

Pour étudier et comprendre les masques / personas et comment ils agissent sur nous, il faut du temps, de la détermination et une envie de changement.

Mon attente est que lorsque vous lirez cet article, vous serez motivé à rechercher la connaissance de soi et le développement personnel.